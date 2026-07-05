Këto shenja tregojnë se martesa po i afrohet fundit, edhe kur çifti ende nuk e sheh këtë
Nuk është gjithmonë një zënkë e madhe ajo që e shkatërron lidhjen, por momenti kur respekti, biseda dhe kujdesi fillojnë të zhduken
Çdo martesë kalon nëpër ngritje dhe rënie, por ekzistojnë disa modele të caktuara sjelljeje për shkak të të cilave shumë njerëz menjëherë mendojnë se lidhja nuk do të mbijetojë. Pikërisht për këtë u hap një debat i madh në Reddit, kur një përdorues shtroi pyetjen: “Cila është shenja e parë se një çift do të divorcohet, edhe nëse ata vetë ende nuk janë të vetëdijshëm për këtë?”
Përgjigjet mblodhën mijëra reagime, ndërsa mes tyre u veçuan shenjat që njerëzit i kishin njohur nga përvoja e tyre personale, por edhe nga profesionet me të cilat merren – nga avokatët e divorceve deri te fotografët e dasmave.
Kur partneri nuk është aty, për të flasin vetëm keq
Shumë njerëz konsiderojnë se një nga shenjat e para paralajmëruese është mënyra se si partneri flet për personin tjetër kur ai nuk është i pranishëm.
“Nëse çdo bisedë përfundon me atë se sa shumë e nervozon partneri, zakonisht kjo nuk është shenjë e mirë”, shkroi një përdorues.
Me fjalë të tjera, kur respekti humbet prapa dyerve të mbyllura, është e vështirë të ruhet edhe para tyre, transmeton Telegrafi.
Nuk kishin folur për gjërat më të rëndësishme para martesës
Një përdorues tregoi historinë e një çifti që u divorcua më pak se një vit pas dasmës, sepse kurrë nuk kishin biseduar për planet e tyre.
Ajo dëshironte të kthehej në vendlindje dhe të krijonte sa më shpejt familje, ndërsa ai donte ta vazhdonte jetën në qytetin e madh dhe të kënaqej pa fëmijë.
“Njerëzit shpesh mendojnë se për këto gjëra do të merren vesh rrugës. Në realitet, pikërisht këto çështje më së shpeshti e shkatërrojnë martesën.”
Qetësia nuk është gjithmonë shenjë e mirë
Një koment tërhoqi veçanërisht vëmendjen.
“Qetësia ekziston vetëm sepse njëri person ka pushuar plotësisht së thëni çfarë ndien dhe çfarë i nevojitet.”
Në shikim të parë, marrëdhënia mund të duket e harmonishme, por pas heshtjes shpesh fshihet dorëzimi.
Dasma ndonjëherë zbulon më shumë se vitet e lidhjes
Një ish-fotograf dasmash shkroi se gjatë dhjetë viteve punë kishte vënë re të njëjtin model.
“Një numër i madh i ish-çifteve që kam fotografuar sot janë të divorcuar. Interesante është se zakonisht këta ishin çiftet për të cilat fotografimi ishte më i rëndësishëm se vetë dasma.”
Një përdorues tjetër kujtoi një dhëndër që gjatë dasmës ia kishte lyer fytyrën nuses me tortë, edhe pse ajo më parë i kishte kërkuar të mos e bënte këtë.
“Ajo qante në banjë duke u përpjekur ta rregullonte grimin. Ai ishte aq i dehur, sa as nuk e kuptoi çfarë kishte bërë. U divorcuan pas 14 muajsh.”
Fillojnë të bëjnë jetë krejtësisht të ndara
Një nga përgjigjet më të shpeshta ishte se partnerët nuk e ndajnë më përditshmërinë.
Ai del vetëm me shoqërinë e vet, ajo me të sajën. Nuk i njohin miqtë e njëri-tjetrit, nuk hanë bashkë, flenë në dhoma të ndara dhe rrallë kalojnë kohë si çift.
“Respekti është themeli i çdo lidhjeje. Kur ai zhduket, martesa tashmë ka vdekur, vetëm se ata ende nuk janë të vetëdijshëm për këtë.”
Avokati i divorceve veçoi një problem
Vëmendje të veçantë tërhoqi komenti i një avokati që prej 18 vjetësh merret me të drejtën familjare.
“Çifti që nuk mund të flasë hapur dhe sinqerisht për paratë nuk do të mbetet në martesë. Këtë e kam mësuar gjatë 18 viteve praktikë.”
Financat, sipas përvojës së tij, janë një nga arsyet më të shpeshta për shkak të të cilave partnerët largohen nga njëri-tjetri.
Një përdorues e përshkroi gjithë dinamikën vetëm me një fjali:
“Njëri partner bëhet prind, ndërsa tjetri edhe një fëmijë më shumë.”
Një marrëdhënie e tillë, sipas shumë njerëzve, me kalimin e kohës e shkatërron tërheqjen dhe krijon një ndjenjë të madhe frustrimi.
Zënkat nuk janë më përpjekje për ta kuptuar palën tjetër
Njerëzit veçuan edhe një model që shpesh neglizhohet.
“Kur gjatë zënkës e kuptoni se partneri nuk po përpiqet më t’ju kuptojë, por vetëm dëshiron të fitojë.”
Atëherë qëllimi nuk është më zgjidhja e problemit, por dëshmia se kush ka të drejtë.
As pushimet nuk mund t’i kalojnë pa u grindur
Shumë njerëz besojnë se udhëtimi i përbashkët e tregon më së miri se çfarë marrëdhënieje ka çifti.
“Nëse nuk mund të shkojnë mirë as në pushime, vështirë se do të shkojnë mirë në jetën e përditshme.”
Rrjetet sociale bëhen më të rëndësishme se jeta reale
Disa njerëz vunë re se çiftet që vazhdimisht përpiqen të dëshmojnë sa të lumtur janë në rrjetet sociale, shpesh kanë probleme serioze prapa kamerave.
“Përpiqen tepër t’u tregojnë të gjithëve një jetë të përsosur.”
Kur shakatë për divorc nuk janë më shaka
Ndoshta më së shumti vëmendje tërhoqi përgjigjja e fundit.
“Nëse vazhdimisht bëjnë shaka për divorcin, herët a vonë dikush nuk do të jetë më duke bërë shaka.”
Në fund, një numër i madh përdoruesish u pajtuan se ekziston edhe një shenjë tjetër që pothuajse kurrë nuk gabon.
“Apatia.”
Sepse, siç shkruan shumë prej tyre, martesën më shpesh nuk e shkatërron një zënkë e madhe, por momenti kur njërit prej partnerëve thjesht fillon t’i bëhet gjithçka njësoj. /Telegrafi/