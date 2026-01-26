Këto janë arsyet pse ndiheni të uritur menjëherë pas mëngjesit
A hani mëngjes apo drekë, dhe një ose dy orë më vonë ndiheni përsëri të uritur dhe të zbrazët? Ky problem është i zakonshëm dhe mund ta bëjë të vështirë mbajtjen e një diete të shëndetshme dhe kontrollin e peshës suaj.
Ndjenja e urisë pas mëngjesit shpesh nuk është shenjë dobësie, por pasojë e zgjedhjeve tuaja ushqimore dhe mënyrës se si e përgatitni vaktin e parë të ditës. Një nga arsyet më të zakonshme për që ndjeni uri herët pas mëngjesit është mosngrënia e mjaftueshme e kalorive.
Mëngjesi duhet të ofrojë energji të mjaftueshme për t'ju mbajtur të ngopur për disa orë. Nëse vakti juaj është shumë i vogël, trupi juaj do të kërkojë shpejt ushqim të ri.
Përveç sasisë, edhe përbërja e mëngjesit është e rëndësishme. Idealisht, vakti i parë duhet të përmbajë proteina, karbohidrate dhe yndyrna të shëndetshme, dhe është mirë të përfshihen fibra, pasi ato kalojnë më ngadalë nëpër sistemin tretës dhe zgjasin ndjesinë e ngopjes. Ushqimet që përmbajnë vetëm karbohidrate të shpejta ose ushqime me sheqer treten shpejt dhe japin një ndjesi energjie afatshkurtër, gjë që çon në ndjenja të hershme urie.
Ndonjëherë ndjenja e urisë nuk është në të vërtetë uri. Dhimbjet e kokës, lodhja ose nervozizmi mund të jenë një shenjë se trupit tuaj i mungojnë lëngjet, gjumi ose nivelet e qëndrueshme të sheqerit në gjak, dhe jo domosdoshmërisht se është koha për të ngrënë.
Nëse zgjoheni herët dhe hani mëngjes menjëherë pasi të zgjoheni, është e natyrshme të keni uri para drekës. Në këtë rast, një meze e lehtë që përmban proteina, yndyrna të shëndetshme dhe karbohidrate, dhe që nuk i kalon 150 kalori, mund t'ju ndihmojë të zgjatni deri në vaktin tjetër pa ngrënë shumë.
Mëngjeset që ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë:
Vezë me bukë të thekur dhe fruta: Vezë të fërguara me dy vezë mbi bukë të thekur integrale me pak krem avokadoje ose gjalpë arrash dhe gjysmë filxhani fruta të freskëta.
Bollgur: I gatuar me qumësht, me shtimin e pluhurit të proteinave, gjalpit të arrave ose kosit. Në fund, shtoni fruta të freskëta, fara ose arra.