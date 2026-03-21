Këmisha e bardhë, në një version të ri: Elegancë nga mëngjesi në mbrëmje
E thjeshtë në pamje, por me efekt maksimal – modeli i ri po dominon modën dhe po përshtatet për çdo rast
Rrallë ndodh që një pjesë kaq e thjeshtë si këmisha prej pambuku të lërë përshtypje në pasarelë, siç ndodh zakonisht me këpucët, çantat apo palltot. Shpesh këto pjesë kalojnë pa u vënë re, përdoren si shtresë në kombinim, jo si veshje për të cilën flitet veçmas. Megjithatë, në shfaqjen debutuese të Matthieu Blazy për Chanel, tetorin e kaluar, ndodhi pikërisht kjo.
Kjo këmishë e bardhë, me prerje të theksuar, me kopsa përpara, ishte një nga pjesët e para që Gabrielle Chanel e mori nga moda mashkullore, siç thekson shtëpia franceze e modës në përshkrimin e këtij modeli viral. Blazy bashkëpunoi me prodhuesin tradicional francez të këmishave Charvet, duke shtuar zinxhirin karakteristik Chanel, kopsa me perla dhe mbishkrimin diskret Chanel të qëndisur me të kuqe. Rezultati ishte një veshje që nga bazike u kthye në një klasik të vërtetë.
Por këmishën Chanel nuk e pamë për herë të parë në pasarelë, por para fillimit të shfaqjes, transmeton Telegrafi.
Ambasadorja e markës Nicole Kidman, gjatë Javës së Modës në Paris, u shfaq me stilin e saj karakteristik të relaksuar, duke e veshur këmishën të hapur dhe lehtë të futur në pantallona, me mëngët të përthyera në mënyrë të natyrshme, duke e kombinuar në mënyrë perfekte me çantën klasike të Chanel me qëndisje të kuqe.
Pasi versioni i këmishës së bardhë nga Chanel mbërriti në dyqanet në mbarë Amerikën, shumë shpejt u bë një nga pjesët më të kërkuara në modë. Harrojini modelet klasike prej mëndafshi, ky tip këmishe me prerje të theksuar është gjithçka që ju duhet për një stil elegant këtë pranverë 2026.
Për një pamje të përditshme, mund ta kombinoni me xhinse të preferuara, balerina elegante dhe një çantë me ngjyrë të theksuar. Për veshje zyre, kjo këmishë përshtatet në mënyrë perfekte me pantallona të qepura dhe këpucë me takë të ulët. Ndërsa për mbrëmje, frymëzohuni nga Carrie Bradshaw, një fund i shkurtër, rrip për të theksuar belin dhe taka të larta.
