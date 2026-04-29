Katari, donatori më i madh i universiteteve në SHBA që nga viti 1986
Katari është bërë donatori më i madh i përgjithshëm i kolegjeve dhe universiteteve në SHBA që nga viti 1986, me 6.3 miliardë dollarë deri në fund të vitit 2025.
Mbi 2 miliardë dollarë prej kësaj shume kanë ardhur nga Katari drejt SHBA-së vetëm gjatë periudhës 2021–2024.
Katari u bë financuesi kryesor i huaj i kolegjeve dhe universiteteve amerikane që nga fillimi i viteve 2000.
Vlen të theksohet se një pjesë e madhe e financimeve të Katarit në SHBA ka të ngjarë të ndjekë interesat e rrjeteve islamiste të lidhura me Vëllazërinë Myslimane.
Është e vështirë të vlerësohen dhe identifikohen raste specifike të ndikimit islamist për shkak të natyrës së fshehtë të këtyre rrjeteve.
Megjithatë, rezultatet e këtij ndikimi pretendohet se tashmë janë të dukshme në shumë kampuse në SHBA. Mund të vërehet niveli i mbështetjes për Palestinën, Hamasin, Iranin dhe grupe të tjera të cilësuara si terroriste nga disa burime, mes studentëve të rinj amerikanë.
Një prirje e tillë nuk ishte e dukshme në fillim të viteve 2000, ndërsa sot janë raportuar raste të shumta të mbështetjes së hapur për terrorizmin dhe islamizmin, përfshirë sulme antisemitike, aktivizëm pro-Iran dhe kampe protestash pro-palestineze në kampuset amerikane.
Sipas këtij këndvështrimi, miliarda dollarë janë investuar për të ndikuar studentët amerikanë dhe për të formësuar qëndrimet e elitave të ardhshme ndaj Amerikës dhe Perëndimit.