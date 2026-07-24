Kancelari gjerman njofton një riorganizim të kabinetit
Kancelari gjerman Friedrich Merz njoftoi një riorganizim të madh të kabinetit të tij të premten, përpara një serie zgjedhjesh të rëndësishme rajonale.
Ky veprim vjen ndërsa Merz përpiqet t'i japë jetë të re qeverisë së tij gjithnjë e më jopopullore, e cila deri më tani ka luftuar për të përmbushur premtimet e saj për të nxitur ekonominë, transmeton Telegrafi.
Sondazhet e opinionit në Gjermani kanë treguar rënie të mbështetjes për Merz dhe rritje të mbështetjes për partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD), ndërsa sytë kthehen nga zgjedhjet e ardhshme shtetërore në Berlin, Saksoni-Anhalt dhe Mecklenburg-Vorpommern.
Carsten Linnemann, i cili kishte shërbyer si sekretar i përgjithshëm i Bashkimit Kristian Demokrat (CDU) të Merz, do të marrë detyrën nga Nina Warken si ministër i shëndetësisë, ndërsa Warken do të pasojë Thorsten Frei si kreu i kancelarisë.
Frei ishte emëruar tashmë si kreu i ardhshëm i grupit parlamentar të Unionit pas dorëheqjes së Jens Spahn javën e kaluar pas një skandali zëvendësimi.
Spahn dhe bashkëshorti i tij kishin njoftuar se ishin bërë prindër nëpërmjet një nëne zëvendësuese në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar polemika pasi zëvendësimi është i ndaluar në Gjermani dhe është diçka që CDU ka vazhduar ta kundërshtojë.
Ministri i Transportit Patrick Schnieder thuhet se do të largohet nga detyra, siç u raportua për herë të parë nga gazeta gjermane Bild. Anëtari i Bundestagut Fritz Güntzler thuhet se po konsiderohet si pasardhësi i tij.
Në fundjavë, Merz la të kuptohej në një intervistë se dorëheqja e Spahn mund të ofrojë një mundësi për një riorganizim të kabinetit.
Merz pritet të paraqesë detaje të mëtejshme mbi riorganizimin nesër. Priten gjithashtu ndryshime të tjera në personel. /Telegrafi/