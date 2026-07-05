Joseph: Bashkëpunimi me SHBA-në për gazin sjell siguri, refuzimi sjell pasoja
Profesori amerikan Edward P. Joseph ka deklaruar se Qeveria e Kosovës duhet ta pranojë projektin amerikan të gazit dhe të bashkëpunojë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e energjisë.
Sipas tij, një projekt i tillë do të ndikonte drejtpërdrejt në rritjen e sigurisë energjetike të Kosovës dhe në forcimin e marrëdhënieve me SHBA-në.
“Po. Qeveria e Kosovës duhet ta pranojë atë dhe duhet të punojë me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët e qeverisë amerikane dhe duhet ta pranojë patjetër këtë. Dhe nuk ka asnjë arsye për të mos e bërë këtë sepse ka të bëjë me sigurinë energjetike për Kosovën. Pra, po, keni qymyr, por qymyri është shumë dëmtues dhe ka shumë faktorë negativë. Për qymyrin nuk është diçka që e çon Kosovën në të ardhmen. Dhe duke sjellë gaz natyror përmes një tubacioni nga Maqedonia e Veriut, ju nuk po ndërtoni varësi, por po ndërtoni një ombrellë më të gjerë të sigurisë energjetike për Kosovën. Dhe unë vërtet nuk e kuptoj pse qeveria e Kosovës nuk e bën këtë dhe kjo do të ishte një mënyrë për të ndërtuar marrëdhënien me këtë administratë Trump”, tha ai.
Joseph ka thënë gjithashtu se mosbashkëpunimi në këtë projekt mund të sjellë pasoja për qytetarët e Kosovës, duke theksuar ulje të sigurisë energjetike dhe distancim më të madh nga Shtetet e Bashkuara.
“Nuk jam zyrtar qeveritar, kështu që nuk e di se cilat janë pasojat. Por do t'ju them se cilat do të jenë pasojat për çdo qytetar të Kosovës. Mund ta them këtë. Pasojat e çdo qytetari të Kosovës për mosbashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në këtë projekt të LNG-së do të jenë ulja e sigurisë energjetike dhe rritja e distancës nga Shtetet e Bashkuara. Siguri më e ulët energjetike, rritja e distancës nga Shtetet e Bashkuara. Këtë mund ta them”, tha ai.
Profesori amerikan ka komentuar edhe zhvillimet politike në rajon, përfshirë deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vuçiç, i cili ka thënë se Milan Radoiçiqit po ndiqet penalisht për shkak të Kosovës dhe jo për sulmin ndaj Banjskës.
Ai duke kërkuar llogaridhënie e ka cilësuar qëndrimet e tij si të papërgjegjshme.
“Vërejtje të turpshme nga një figurë politike e papërgjegjshme, Aleksandar Vuçiç, populli i të cilit nuk e pëlqen. Mendoj se ka shumë të ngjarë që shumica që nuk e mbështesin... e qytetarëve serbë kanë pyetje serioze në lidhje me Aleksandar Vuçiçin, në lidhje me mungesën e llogaridhënies në qeverinë serbe. Ai duhet të shqetësohet në vend që të përpiqet të luftojë llogaridhënien për Banjskën, e cila nuk është vetëm një shkelje e sovranitetit të Kosovës, por është një shkelje e marrëveshjes së Kumanovës me NATO-n. Pra, kjo është... kjo është diçka që prek Shtetet e Bashkuara dhe prek të gjithë aleatët e NATO-s. Dhe në vend që të minojë llogaridhënien, ai duhet të tregojë në mënyrë aktive llogaridhënie dhe të tregojë përgjegjësi dhe në të njëjtën kohë duhet të tregojë llogaridhënie për shembjen e tendës së trenit në Novi Sad që vrau 16 qytetarë serbë”, tha ai.
Joseph ka theksuar se duhet presion më i madh nga SHBA dhe BE ndaj Serbisë për zbardhjen e ngjarjeve të dhunshme dhe respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, duke përfshirë edhe sulmin në Banjskë.
“Absolutisht, absolutisht. Ai duhet të mbahet përgjegjës. Dhe atë që kam shkruar, Edëard P. Joseph, dhe atë që shkrova në atë kohë në vitin 2023, e paralajmërova në një artikull në Foreign Policy, titulli ishte 'Shtetet e Bashkuara po krijojnë një krizë në Kosovë'. Dhe ky titull në revistën Foreign Policy doli të ishte plotësisht i saktë sepse ajo që ndodhi në maj 2023 kur në Zveçan pati një sulm të organizuar... sulm i organizuar me kokteje Molotov... sulmoi seriozisht KFOR-in, duke plagosur 70 persona. Dhe vetëm Kosova u ndëshkua për shkak se detyroi kryetarët e bashkive që ishin zgjedhur të hynin, por e dini, shumë pak... pjesëmarrje e vogël nga serbët. Por të ndëshkosh vetëm Prishtina dhe të mos e mbash Beogradin përgjegjës në asnjë mënyrë... kjo çoi menjëherë në rrëmbimin e tre policëve të Kosovës brenda Kosovës, shkelje... përsëri një tjetër shkelje e marrëveshjes së Kumanovës, kjo është sovraniteti i Kosovës dhe shkelje e marrëveshjes me NATO-n. Dhe sipas mendimit tim, kjo politikë e mban vetëm Prishtina përgjegjëse, dhe sigurisht Prishtina duhet të mbahet përgjegjëse, Republika e Kosovës ka përgjegjësinë e saj, duhet të mbahet përgjegjëse, por jo mbajtja e Beogradit, jo mbajtja e Republikës së Serbisë përgjegjëse, kjo sipas mendimit tim çoi në Banjska”, tha ai. /KP/