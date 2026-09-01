Pas shkarkimit të kryetares së komanduar të Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani, nga kryebashkiaku Erion Veliaj pak ditë më parë, një tjetër ndryshim është shënuar në strukturën drejtuese të bashkisë.

Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë Tiranë, Eldi Hoxha, ka dhënë dorëheqjen nga detyra.

Në vend të tij, kryebashkiaku Erion Veliaj ka komanduar Alban Dokushin në postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Bashkisë Tiranë, raporton euronews.al.

Vendimi vjen pasi gjykata administrative ka vendosur rikthimin e Dokushit në detyrë.

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