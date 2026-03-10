Ish-lojtari i Man Cityt merr dënim të përjetshëm pas përfshirjes në skandalin e basteve
Dy lojtarë janë përjashtuar përgjithmonë nga MLS pas shkeljeve “të gjera” që lidhen me bixhozin.
Të hënën, MLS, niveli më i lartë i futbollit në Shtetet e Bashkuara, njoftoi se Derrick Jones dhe Yaw Yeboah ishin subjekt i dënimit më të ashpër të mundshëm.
Liga u njoftua për “sinjale të dyshimta bixhozi” dhe hapi një hetim me ndihmën e një firme ligjore.
Të dy lojtarët, të cilët kishin qenë bashkëlojtarë te Columbus Crew për një sezon, u vendosën në pushim administrativ në tetor 2025 dhe, deri në përfundimin e hetimeve, asnjëri nuk po luante më në MLS.
Derrick Jones and Yaw Yeboah have received lifetime suspensions from MLS for betting on matches, one incident they found was in a match against New York.
Both Yeboah and Jones placed a bet on Jones to earn a yellow card in the match. Here is the play that he received the card: pic.twitter.com/phe60O3CY8
Në një deklaratë, MLS konkludoi se dyshja “mori pjesë në bixhoz të gjerë mbi futbollin, duke përfshirë edhe ndeshjet e ekipeve të tyre, gjatë sezoneve 2024 dhe 2025”.
Ata shtuan se të dy kishin vendosur të njëjtën bast, që Jones të merrte karton të verdhë në një fitore 3-2 ndaj New York Red Bulls, gjë që ndodhi më pas.
Yaw Yeboah, i cili u rrit në akademinë Right to Dream dhe iu bashkua Manchester City në 2014, transferohej në MLS në 2022 pas një serie huazimesh dhe periudhash te Numancia dhe Wisla Krakow.
Yaw Yeboah
Ai luajti 91 ndeshje për Crew, dhe pasi kontrata e tij nuk u rinovua, Yeboah nënshkroi një marrëveshje dyvjeçare me Los Angeles në janar 2025, duke luajtur 17 ndeshje.
28-vjeçari e pa kontratën e tij të përfundojë me marrëveshje të përbashkët më herët gjatë këtij viti dhe më pas iu bashkua Qingdao Hainiu në Superligën e Kinës, të cilët u penalizuan me shtatë pikë në fillim të sezonit të ri si pjesë e një hetimi të madh mbi manipulimin e ndeshjeve, bixhozin dhe korrupsionin në futbollin kinez.
Dënimi nuk duket se aplikohet për futboll jashtë MLS, pasi nuk është një ndalim i vendosur nga FIFA. Aktualisht, reprezentuesi nga Gana, Yaw Yeboah, ende është i kualifikuar të luajë në Botërorin e vitit 2026 në Amerikën e Veriut./Telegrafi/