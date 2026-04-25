Internet më i shpejtë në shtëpi përmes kabllove të TV-së
Kablloja koaksiale që përdoret për televizion kabllor mund të ofrojë internet më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm se rrjetet Mesh Wi-Fi, sidomos kur përdoret teknologjia MoCA.
MoCA (Multimedia over Coax Alliance) lejon që interneti të transmetohet përmes kabllove koaksiale ekzistuese në shtëpi, duke shfrytëzuar infrastrukturën e vjetër pa nevojë për kabllim të ri Ethernet.
Instalimi është i thjeshtë: një adapter lidhet me routerin dhe prizën koaksiale, ndërsa në dhomat e tjera mund të lidhen pajisje përmes një adaptori tjetër, duke krijuar një rrjet të brendshëm të qëndrueshëm.
MoCA mund të mbështesë shumë pajisje dhe ofron shpejtësi të larta, deri në 2.5 Gbps me versionin MoCA 2.5, ndërsa versionet më të reja synojnë shpejtësi edhe më të mëdha.
Në krahasim me teknologjitë powerline, MoCA është më e shpejtë dhe më stabile, sepse kabllot koaksiale janë të dizajnuara për transmetim të sinjalit dhe nuk ndikohen aq shumë nga ndërhyrjet.
Po ashtu, MoCA shpesh është më i mirë se Mesh Wi-Fi për shkak të vonesës më të ulët dhe stabilitetit më të madh, dhe mund të përdoret edhe si mbështetje për sistemet mesh, duke ofruar një zgjidhje më efikase dhe shpesh më të lirë për rrjet shtëpiak.