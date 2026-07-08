Inspektohen punimet në objektin e ri të shkollës “Jetullah Gashi” dhe rinovimi i objektit për çerdhe
Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka inspektuar e punimet në objektin të ri shkollës në fshatin Dobërdol dhe rinovimin e objektit për çerdhe.
Gjatë vizitës, kryetari Bulliqi u shpreh se fëmijët e këtij fshati do të kenë kushte shumë më të mira për mësim e edukim.
“I pashë nga afër punimet të cilat po zhvillohen me ritëm të mirë dhe nxënësit e fëmijët e këtij fshati do të kenë kushte moderne dhe dinjitoze për mësim, edukim dhe zhvillim", theksoi Bulliqi.
Ky objekt i shkollës “Jetullah Gashi” në Dobërdol, do të ndërtohet me buxhet komunal në vlerë prej 664,995.24 euro dhe ka një sipërfaqe prej 1,440 m², që do të përfshijë 9 klasa dhe një sallë për arsimtarë. /Telegrafi/
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