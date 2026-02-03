Infantino deklaroi se Rusia duhet të kthehet të luajë futboll – ukrainasit e quajnë deklaratën “degjenerim total” dhe "të papërgjegjshëm”
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, është përballur me kritika të forta nga zyrtarët ukrainas dhe drejtuesit e futbollit, pasi shprehu dëshirën e tij për të hequr ndalimin e Rusisë nga garat ndërkombëtare.
Në një intervistë të hënën, Infantino tha se FIFA “nuk duhet të ndalojë kurrë asnjë vend të luajë futboll për shkak të veprimeve të udhëheqësve të tyre politikë” dhe se pezullimi aktual “nuk ka arritur asgjë, thjesht ka krijuar më shumë frustrim dhe urrejtje”.
Ai shtoi se lejimi i djemve dhe vajzave ruse për të luajtur në Evropë "mund të ndihmojë" situatën.
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, reagoi në mediat sociale, duke e quajtur Infantinon një “degjenerim moral” dhe duke vënë në dukje se “679 vajza dhe djem ukrainas nuk do të jenë kurrë në gjendje të luajnë futboll - Rusia i vrau”, ndërsa akuzoi presidentin e FIFA-s se po injoron luftën e vazhdueshme të Rusisë.
Ministrja e sportit e Ukrainës, Matvii Bidnyi, i përshkroi komentet e Infantinos si “të papërgjegjshme — për të mos thënë infantile”, duke theksuar vdekjen e atletëve të rinj ukrainas, siç është nxënësja e klasës së 10-të Illia Perezhogin, e vrarë nga një raketë ruse ndërsa luante futboll në Mariupol, dhe lojtarja e futsalit Viktoriia Kotliarova, e vrarë me nënën e saj gjatë bombardimeve në Kiev në dhjetor 2023.
Gianni Infantino’s words sound irresponsible — not to say infantile.
They detach football from the reality in which children are being killed.
Let me remind you that since the start of Russia’s full-scale aggression, more than 650 Ukrainian athletes and coaches have been… pic.twitter.com/OK31RjOU1v
— MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 2, 2026
Shoqata Ukrainase e Futbollit i kërkoi FIFA-s të mos ndryshojë qëndrimin e saj ndërsa lufta vazhdon, duke deklaruar se pezullimi është një "metodë efektive presioni kundër agresorit".
Drejtori ekzekutiv i Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, e quajti propozimin një “shkëputje të plotë nga realiteti” pas katër vitesh lufte, duke vënë në pikëpyetje pse Infantino nuk e ka vizituar kurrë Ukrainën për të parë shkatërrimin nga afër.
Komentet vijnë në mes të përjashtimit të Rusisë që nga pushtimi i plotë i vitit 2022, një ndalim fillimisht i nxitur nga presioni i kombeve evropiane, përfshirë Poloninë, Suedinë dhe Anglinë, të cilat refuzuan të luanin kundër Rusisë në kualifikueset e Kupës së Botës. /Telegrafi/