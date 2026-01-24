Hidhet gaz lotsjellës i skaduar në protestë
Policia duket se ka përdorur gaz lotsjellës të skaduar kundër protestuesve në të shtunën.
Një prej bombolave të hedhura, e siguruar nga A2, ka të shkruar datën e prodhimit në korrik të vitit 2019 dhe datë skadence në korrik 2023.
Gazi u përdor në godinën e Kryeministrisë pasi protestuesit hodhën molotov dhe fishekzjarrë ndërsa u hodh edhe te Parlamenti, pas përleshjeve mes protestuesve dhe forcave të rendit
Disa efektivë policie janë lënduar nga hedhja e molotovëve dhe fishekzjarrëve drejt godinës së Kryeministrisë në protestën e opozitës.
Policia ka njoftuar se efektivët e lënduar po marrin ndihmën e parë mjekësore.
Më herët, një person u dërgua me ambulancë për trajtim mjekësor, pasi mbeti i lënduar në protestën e opozitës.
