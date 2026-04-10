Hernia diskale: Pse shfaqet, si trajtohet dhe kur duhet të konsultoheni me fizioterapist
Mësoni si të kuptoni më mirë herninë diskale, kur simptomat kërkojnë vlerësim profesional dhe si fizioterapia mund të ndihmojë në uljen e dhimbjes, përmirësimin e funksionimit dhe rikthimin gradual në aktivitet.
Blend Bytyqi, fizioterapist
Active Physiotherapy - Fizioterapi në Prishtinë
Rruga Bajram Kelmendi nr. 248
📞+383 48 570 220
Trajtimi i hernisë diskale është shpesh tema kryesore për njerëzit që përjetojnë dhimbje mesi që përhapet në këmbë ose dhimbje qafe që përhapet në krah. Edhe pse termi tingëllon alarmues, jo çdo problem me herninë diskale kërkon operacion. Në shumë raste, trajtimi konservativ dhe fizioterapia janë hapi i parë më i arsyeshëm.
Shumë persona që kërkojnë në internet për herni diskale, fizioterapi dhe Prishtinë zakonisht kanë të njëjtën pyetje: a do të kalojë me ushtrime dhe trajtim konservativ, apo bëhet fjalë për diçka që kërkon ndërhyrje më serioze?
Përgjigjja varet nga simptomat, niveli i irritimit të nervit dhe nga një vlerësim klinik i saktë.
Çfarë e shkakton herninë diskale?
Hernia diskale ndodh kur materiali i diskut ndërvertebral zhvendoset ose irriton strukturat nervore pranë shtyllës kurrizore. Kjo mund të ndodhë gradualisht me kalimin e kohës ose pas një periudhe ngarkese, përkuljeje, ngritjeje peshe ose uljeje të gjatë.
Shkaqet më të zakonshme përfshijnë:
- degjenerimin gradual të diskut me kalimin e moshës
- ngritjen e peshave me kontroll jo optimal të trupit
- përkuljen dhe rrotullimin e përsëritur të mesit
- uljen e gjatë, sidomos në pozita të pafavorshme
- mungesën e forcës dhe kontrollit të trungut
- kthimin e shpejtë në aktivitet pas një episodi dhimbjeje
Kur duhet të kërkoni ndihmë nga fizioterapia?
Në disa raste simptomat qetësohen gradualisht, por kur dhimbja zgjat ose ndikon në funksionim, fizioterapia bëhet zgjedhje e arsyeshme.
Konsultoheni me një fizioterapist nëse keni:
- dhimbje mesi që zgjat më shumë se 2-3 javë
- dhimbje që përhapet në këmbë ose në krah
- mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash
- dobësi në këmbë apo dorë
- vështirësi në ulje, ecje, vozitje ose gjumë
- dhimbje që kufizon aktivitetin fizik
A ndihmon fizioterapia për herninë diskale?
Po, në shumë raste fizioterapia është trajtimi i parë që rekomandohet.
Trajtimi përfshin:
- ushtrime terapeutike të përshtatura
- rikthim gradual në aktivitet
- terapi manuale kur është e nevojshme
- edukim për menaxhimin e dhimbjes
Fizioterapia për herninë diskale në Prishtinë
Nëse simptomat po zgjasin ose po përhapen, një plan i mirë fizioterapie mund të ndihmojë në rikthimin gradual në funksion.
Active Physiotherapy në Prishtinë ofron:
- vlerësim klinik të plotë
- ushtrime të personalizuara
- terapi manuale
- edukim për rikthim në aktivitet
