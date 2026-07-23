Hamza: PDK s’ka votë për presidentin pa një marrëveshje politike
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka deklaruar se partia që drejton nuk do ta mbështesë zgjedhjen e presidentit të ri të vendit në mungesë të një marrëveshjeje politike gjithëpërfshirëse.
Duke folur në Debat Plus, Hamza tha se zgjedhja e presidentit në Kosovë gjithmonë ka qenë rezultat i marrëveshjeve politike, duke theksuar se i njëjti parim duhet të vlejë edhe në situatën aktuale.
S’kemi votë (për presidentin) për shkak se duhet marrëveshje politike. Kur është zgjedh presidenti pa marrëveshje politike. Pse duhet ta mundësoj të qeverisjen pa marrëveshje politike. I ke edhe 98 deputetë të tjerë brenda Kuvendit, me të cilët mund të krijosh institucionet, ne jemi 22″, ka thënë Hamza.
Hamza, ka deklaruar se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, nuk ka paraqitur asnjë ofertë konkrete gjatë takimit që ka zhvilluar për mundësinë e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës.
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Duke folur në Debat Plus, Hamza tha se PDK nuk kërkon pozita të veçanta, por një marrëveshje gjithëpërfshirëse politike që do të përfshinte konstituimin e Kuvendit, formimin e Qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit të ri.
Ai tha se në takimin me Kurtin nuk është bërë asnjë ofertë konkrete për PDK-në.
“Për t’i zbatuar këto prioritete, PDK ka nevojë garanci, e garancia është pjesëmarrja në vendimmarrje. Unë kam folur për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike, jo për një pozitë. Dhe në bisedë e sipër vërehet që nuk ka ofertë serioze për PDK-në…
Faktikisht asgjë (nuk dha Kurti). Si të merremi vesh na, s’ka ofertë…. i qëndroj asaj, jo vija të kuqe, marrëveshje politike gjithëpërfshirëse për të gjitha institucionet. Nëse kjo s’ka, PDK nuk bëhet pjesë e takimeve që i ngjasojnë serive latino-amerikane me shumë epizoda. E kam deklaruar, që PDK-ja në mungesë të ofertës serioze, të pamundësisë për të gjetur në këtë fazë, nuk e di për të ardhmen, mundësi të bashkëpunimit e deklaron që ne do të jemi parti në opozitë”, ka thënë Hamza.