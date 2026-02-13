Guxim apo dështim? Paraqitja e Hailey Bieber po komentohet më shumë se premiera
Fustani mezi mbuloi gjoksin dhe të brendshmet e zeza u panë qartë – komentuesit u ndanë në dy kampe
Tapeti i kuq rrallë fal gabime. Edhe më rrallë fal guximin. Pikërisht për këtë arsye, një paraqitje nga Sidneji po komentohet më shumë se vetë premiera.
Modelja e njohur Hailey Bieber u shfaq në një kombinim që menjëherë e ndau internetin, duke dëshmuar edhe një herë se moda në ngjarjet e mëdha nuk është thjesht veshje, është deklaratë.
Fustani që nuk kërkon vëmendje, por e merr atë
Për premierën e filmit Wuthering Heights, Hailey zgjodhi një fustan të zi prej dantelle transparente nga shtëpia e modës Saint Laurent. Në teori, zgjedhje e rrezikshme.
Fustani përfshinte disa elemente kyçe:
- dekolte të thellë
- mëngë me prerje të gjerë
- siluetë të ngushtë që ndjek linjat e trupit
- body pothuajse të padukshëm
- të brendshme të zeza të ekspozuara
Ajo që e bëri paraqitjen edhe më të fortë ishte mënyra si u kompletua. Pa bizhuteri të theksuara, pa grim të ekzagjeruar, por me një dramë të kontrolluar.
Flokët i la natyralë, me onde të lehta, ndërsa në këmbë mbante sandale të zeza minimaliste. Fustani mbeti në qendër të vëmendjes, diçka që në botën e tapetit të kuq shpesh është më e vështirë se ekstravaganca, transmeton Telegrafi.
Hapur ndaj kritikave, apo një deklaratë pas lindjes?
Ekziston një pritshmëri e pashkruar që figurat publike me kalimin e kohës “zbusin” stilin e tyre. Sidomos pas ndryshimeve të mëdha në jetën personale. Hailey Bieber duket se nuk luan sipas këtyre rregullave.
Disa e quajtën paraqitjen e saj të papërshtatshme për një premierë kaq prestigjioze. Të tjerë e panë si një moment vetëbesimi dhe rikthimi pas lindjes, një mesazh që trupi femëror nuk ka nevojë të fshihet.
Getty Images
Stil gotik me prekje romantike
Dantella e zezë e Saint Laurent mbante një nuancë gotike, e përshtatur me atmosferën e premierës së frymëzuar nga klasiku letrar.
Loja e teksturave ndërtoi një harmoni të rrallë mes romantikës së dantellës, vijës së pastër të siluetës dhe sensualitetit të guximshëm.
Rezultati? Një paraqitje që është njëkohësisht dramatike dhe e sofistikuar – kombinim i rrallë në tapetin e kuq.
Në fund, pyetja mbetet: A ishte ky një dështim i madh mode apo një moment guximi që do të mbahet mend? /Telegrafi/