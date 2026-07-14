Grimi për lëkurë të nxirë: Çfarë të përdorni dhe çfarë të shmangni këtë verë
Nga pudra e duhur deri te hijet për sy dhe buzëkuqi, disa zgjedhje e bëjnë fytyrën të duket e freskët, ndërsa të tjerat ia humbin shkëlqimin natyral
Grimi veror kërkon tekstura të lehta dhe produkte që qëndrojnë gjatë. Për lëkurë të nxirë, zgjidhni formula të ajrosshme, si kremra të tonuar, pudra të lëngshme me SPF dhe bronzues kremozë. Fokusi duhet të jetë te shkëlqimi dhe freskia: theksoni mollëzat me highlighter të lëngshëm, ndërsa buzët me shkëlqyes në nuanca korali, rozë ose nude.
Shmangni pudrat shumë matuese dhe konturimet e rënda, sepse mund ta “mbysin” freskinë natyrale të lëkurës.
Bazat e grimit me ngjyrë
Përdorni bazë të bardhë për shkëlqim dhe rozë për freski, duke i aplikuar në pjesët më të ngritura të fytyrës, si balli, faqet dhe mjekra, për ta gjallëruar tenin.
Shmangni bazat vjollcë dhe blu, sepse mund ta theksojnë zbehjen natyrale të lëkurës.
Pudra dhe korrektorët
Përdorni produkte me tone të ftohta, që e plotësojnë tenin tuaj. Edhe nëse lëkura është e nxirë, pudra duhet të ketë një nuancë të lehtë gri-bezhë ose neutrale të ftohtë.
Shmangni tonet shumë rozë, që mund ta bëjnë fytyrën të duket e skuqur në mënyrë jo natyrale, si edhe nuancat e ngrohta kafe-bezhë. Kujdes edhe me produktet për vetënxirje, sepse shpesh i japin lëkurës një ton të verdhë-portokalli.
Pudra fikse
Mjafton një pudër transparente pa ngjyrë. Për grim mbrëmjeje, mund të përdorni produkte që japin një shkëlqim të lehtë argjendtë.
Shmangni aplikimin e tepërt të pudrës bezhë dhe bronzuesit me shkëlqim të artë.
Skuqësi i faqeve
Për hijëzimin e mollëzave përdorni nuanca bezhë-gri, ndërsa për pjesën e rrumbullakët të faqeve zgjidhni rozë të ftohtë, rozë të butë ose nuanca rozë-jargavan.
Shmangni nuancat tullë, si edhe tonet shumë të kuqe-korale.
Hijet për sy
Sytë duken më të theksuar kur rrethohen me nuanca të buta pastel. Zgjidhni hije në ngjyra gri, argjendi, rozë, lila, blu, blu të tymosur, kafe-gri, argjend-bezhë, bardhë-blu, gri-vjollcë, limetë dhe gri-jeshile.
Shmangni nuancat toksike dhe neon, bakrin, vjollcën me bazë të kuqe dhe të gjelbrën shumë të errët.
Lapsat për sy
Përdorni gri, blu, gri të zezë, taupe, vjollcë, lila, të bardhë ose argjend për vijëzimin e kapakut të brendshëm të syrit.
Shmangni lapsin kafe të kuqërremtë.
Maskara
Zgjidhni maskarë të zezë, gri ose vjollcë.
Shmangni nuancat shumë të ndezura dhe ekstravagante, si turkuaz, blu e fortë ose jeshile smeraldi.
Ngjyrosja e vetullave
Përdorni tone të ftohta, bezhë-hiri ose kafe të ftohtë.
Shmangni kafen e kuqërremtë dhe të zezën shumë të fortë.
Nuancat për buzë
Për këtë tip teni përshtatet pothuajse i gjithë spektri rozë: nga roza e zbehtë dhe e butë deri te nuancat më të pasura rozë. Mund të zgjidhni edhe ngjyra bezhë-jargavan, patëllxhan, të kuqe vere, bordo, vjollcë dhe nuanca shalqiri.
Shmangni tonet e ngrohta kafe, të kuqen shumë të zjarrtë dhe portokallinë.
Këshillë
Theksoni tiparet më të bukura të fytyrës. Jepini lëkurës freski me një skuqës rozë të ndritshëm dhe aplikoni highlighter argjendtë në mollëza për efekt rrezatues.
Mund të provoni edhe grim me frymë retro: ten porcelani, vijë të hollë me eyeliner dhe buzëkuq në ngjyrë të pasur. Do të dukeni si një yll filmi nga epoka e artë e Hollywoodit. /Telegrafi/