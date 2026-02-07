“Grand Slami i Parisit flet shqip, Kosova mbi të gjitha”, Driton Kuka reagon pasi Distria Krasniqi u stolis me të artën
Trajneri Driton Kuka e ka uruar xhudisten Distria Krasniqi që e fitoi medaljen e artë në Grand Slam të Parisit.
Në më pak se 10 sekonda, Krasniqi arriti të fitonte në finale ndaj spanjolles për ta siguruar medaljen e artë.
Kjo ishte e nënta herë në aq tentime, që Krasniqi e siguron të artën midis Parisit. Ndër urimet e shumta nuk ka munguar i trajnerit Kuka, i cili e vlerësoi si ndjenjë të veçantë.
“Rrafsh 9 copa të arta. Grand Slam Paris prapë flet shqip. Ndjenjë e veçantë Parisi”.
“Plot 9 herë shijova të artat në zemër të Bercy Arena. Medaljet i fitojmë vetë, s’mundet kërkush me na i ndalë. Kosova mbi të gjitha miq”, shkroi ai.
Ndërkohë, këtë herë asnjë xhudistë tjetër përpos Krasniqit fatkeqësisht nuk ia doli të sigurojë medalje./Telegrafi
