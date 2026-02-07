Trajneri Driton Kuka e ka uruar xhudisten Distria Krasniqi që e fitoi medaljen e artë në Grand Slam të Parisit.

Në më pak se 10 sekonda, Krasniqi arriti të fitonte në finale ndaj spanjolles për ta siguruar medaljen e artë.

Kjo ishte e nënta herë në aq tentime, që Krasniqi e siguron të artën midis Parisit. Ndër urimet e shumta nuk ka munguar i trajnerit Kuka, i cili e vlerësoi si ndjenjë të veçantë.

“Rrafsh 9 copa të arta. Grand Slam Paris prapë flet shqip. Ndjenjë e veçantë Parisi”.

“Plot 9 herë shijova të artat në zemër të Bercy Arena. Medaljet i fitojmë vetë, s’mundet kërkush me na i ndalë. Kosova mbi të gjitha miq”, shkroi ai.

Ndërkohë, këtë herë asnjë xhudistë tjetër përpos Krasniqit fatkeqësisht nuk ia doli të sigurojë medalje./Telegrafi

