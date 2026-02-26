Google dëshiron të integrojë Nano Banana në Maps
Nano Banana e Google është ndoshta gjeneratori dhe editori më i mirë i imazheve me inteligjencë artificiale, dhe kompania e di që ka në dorë një mjet shumë të njohur.
Aq shumë saqë Google tani po punon për integrimin e Nano Banana në një nga aplikacionet e saj më të njohura: Google Maps, transmeton Telegrafi.
Nëse kjo ju duket pak e çuditshme, nuk jeni vetëm, por me sa duket kjo po ndodh, pasi njerëzit në Android Authority kanë zbuluar disa vargje kodi relevante në versionin më të fundit të Google Maps. Këto po hedhin themelet për ardhjen e Nano Banana në Maps.
Në rast se po pyesni veten se si do ta përdorni Nano Banana në Maps, me sa duket do t'ju lejojë të krijoni imazhe bazuar në vendet e disponueshme në Street View.
Sigurisht, Nano Banana do të jetë në gjendje t'u japë këtyre vendeve një stil të ri argëtues, varësisht nga kërkesa juaj.
Kjo ose do të rezultojë të jetë integrimi më i veçantë dhe më pak i përdorur i Nano Banana deri më tani, ose një mënyrë argëtuese për të gjeneruar disa imazhe bazuar në vende të jetës reale.
Do të duhet të presim dhe të shohim se si do të shkojë. Meqenëse disa vargje kodi për të janë tashmë në versionin më të fundit të aplikacionit Maps, supozojmë se nuk do të duhet shumë kohë që kjo veçori e re të publikohet zyrtarisht. /Telegrafi/