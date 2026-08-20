Goditet rrjeti i drogës në Spanjë e Portugali, sekuestrohen mbi 3.3 ton kokainë dhe armë
Më shumë se 3.3 ton kokainë janë sekuestruar në një operacion të përbashkët nga autoritetet spanjolle dhe portugeze në rajonin e Costa del Sol dhe në Portugali.
Tre persona u arrestuan në operacion, dy në Spanjë dhe një në Portugali, të cilët autoritetet thonë se janë anëtarë të një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës.
Operacioni u zhvillua me autoritetet e të dy vendeve që punuan së bashku për të shkatërruar rrjetin, i cili dyshohet se transportonte sasi të mëdha kokaine midis dy vendeve.
Të arrestuarit përballen me akuza që përfshijnë pjesëmarrje në një organizatë kriminale, trafik droge, posedim të paligjshëm të armëve, sulm ndaj oficerëve të policisë dhe shkelje të rregullave të sigurisë rrugore.
Çështja filloi të zbulohej më 11 gusht, kur autoritetet spanjolle u informuan se një furgon po transportonte një sasi të panjohur droge nga Portugalia në Costa del Sol.
Hetimet i çuan autoritetet në një pronë në Torremolinos, ku u gjetën sasi të mëdha droge.
Në të njëjtën kohë, oficerët monitoruan automjetet që dyshohet se ishin të lidhura me transportin dhe ruajtjen e drogës.
Një nga automjetet u drejtua drejt Marbellës, ku u ndalua përfundimisht. Gjatë hetimit, u gjetën afërsisht 2,000 kilogramë kokainë, ndërsa një person u arrestua.
Në të njëjtën kohë, një kontroll i pronës në Torremolinos rezultoi në sekuestrimin e afërsisht 1,700 kilogramëve kokainë. Një person tjetër u arrestua në vendngjarje, ndërsa u gjet edhe një pistoletë e mbushur.
Operacioni u zgjerua edhe në Portugali. Policia Gjyqësore Portugeze gjeti furgonin që dyshohet se mori pjesë në transport, ndërsa po kthehej drejt Spanjës.
Autoritetet ndaluan automjetin dhe arrestuan shoferin. Brenda tij, ata gjetën edhe 1,500 kilogramë kokainë, si dhe dy armë. Shoferi ishte personi i tretë i arrestuar në operacionin e përbashkët.
Përveç sasive të mëdha të kokainës, autoritetet sekuestruan gjithsej tre armë, dy automjete dhe afërsisht 1,100 euro në para të gatshme. Në posedim të të dyshuarve u gjetën gjithashtu kamera mbikëqyrjeje, pajisje shikimi natën dhe pajisje komunikimi, elementë që po shqyrtohen nga autoritetet si pjesë e hetimit se si funksionon rrjeti.