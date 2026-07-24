Gjendet eshtra njeriu, dyshohet se i përkasin një personi që ishte shpallur i zhdukur në vitin 2025
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë gjetur eshtra të njeriut, që dyshohet se i përkasin një personi që ishte shpallur i zhdukur rreth një viti më parë.
Policia në raportin 24 orësh bën të ditur se eshtrat e gjetur janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
“Malishevë / 05.10.2025 – 10:00. Lidhur me rastin janë gjetur eshtra të njeriut që dyshohet se i përkasin viktimës mashkull kosovar i cili ishte shpallur si person i zhdukur. Eshtrat e gjetur janë dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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