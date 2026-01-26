Gjenden mbetjet e pengut të fundit izraelit në Gaza
Izraeli ka gjetur eshtrat e pengut të fundit të mbajtur në Gaza.
Kjo është bërë e ditur nga ushtria izraelite të hënën, duke përmbushur një kusht kyç të fazës fillestare të planit të presidentit të SHBA-së Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza.
Eshtrat e oficerit të policisë Ran Gvili janë identifikuar dhe do të kthehen për rivarrim, tha ushtria në një deklaratë.
Izraeli ka thënë se do të rihapë pikën kufitare Rafah të Gazës me Egjiptin, porta kryesore e enklavës për në botë, sapo të kthehen eshtrat e Gvilit ose të përfundojë operacioni i kërkimit për trupin e tij.
Gvili ishte mbajtur në Gaza që kur u vra në Kibbutz Alumim gjatë sulmit të Hamasit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023.
Hamasi dhe Izraeli ranë dakord për një armëpushim në tetor nën presionin e fuqive rajonale dhe Trump, i cili e quajti marrëveshjen një hap të parë drejt një "paqeje të fortë, të qëndrueshme dhe të përjetshme". /Telegrafi/