Gashi për 8 Shtatorin: Shteti është diçka që ndërtohet çdo ditë
Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, me rastin e 35-vjetorit të pavarësisë, tha se 8 shtatori është kurora e dekadave të angazhimit, por edhe një kujtesë se shteti ndërtohet çdo ditë përmes institucioneve, ligjeve dhe besimit të qytetarëve.
"Shteti është diçka që ndërtohet çdo ditë. Ndërtohet me institucione, me ligje, me përgjegjësi, me ekonomi, me arsim, me drejtësi, me qytetarë të realizuar, me familje të lumtura që jetojnë në atë shtet, me besim në shtet dhe, mbi të gjitha, shteti ndërtohet me njerëz që besojnë se e ardhmja e tyre personale është e lidhur me të ardhmen e përbashkët të shtetit. Ndërsa festojmë, nuk duhet të harrojmë se rruga në 35 vitet e fundit nuk ka qenë e lehtë", tha Gashi.
Ka pasur, vlerësoi Gashi, periudha suksesi, por edhe periudha krize.
“Ka pasur momente stabiliteti, por edhe momente trazirash politike dhe ekonomike. Kemi përjetuar ndryshime kushtetuese dhe institucionale. Kemi kaluar nëpër një proces të vështirë tranzicioni ekonomik dhe transformimi të shoqërisë, ndërsa shumë nga qytetarët tanë kanë lënë vendin në kërkim të një jete më të mirë", tha Gashi.
Sipas Gashit, shteti në të ardhmen duhet të jetë një shtet me institucione funksionale, ku administrata nuk e sheh qytetarin si barrë, por si arsyen e ekzistencës së saj, ku ligji zbatohet në mënyrë të barabartë pavarësisht nga përkatësia partiake, ku korrupsioni shihet si ves dhe ku të gjithë e shohin perspektivën e përbashkët evropiane.
"Në fakt, mund të kemi gjuhë të ndryshme, kultura të ndryshme, tradita të ndryshme, bindje të ndryshme politike, por kemi vetëm një shtet të përbashkët. Kjo duhet të jetë baza e marrëdhënies sonë", theksoi Gashi, duke shtuar se Kuvendi duhet të tregojë përgjegjësi mbipartiake ndaj qëllimeve themelore shtetërore.
Në fjalimin e tij, Gashi iu drejtua edhe zhvillimit ekonomik, sfidave demografike dhe qëndrimit ndaj emigrantëve, duke theksuar se mbajtja e të rinjve është patriotizmi i vërtetë që pritet sot.
“Sot, kur festojmë 35-vjetorin e Republikës, kur u bëjmë homazh atyre që kanë qenë të merituar për këtë përvjetor, duhet të kemi guximin të flasim hapur se si Republika mund të përmirësohet dhe zhvillohet, ku kemi pasur sukses dhe ku mund të kishim bërë më mirë, në cilat pika mund të punojmë më shumë dhe cilat duhet të jenë qëllimet tona në të ardhmen. Pavarësisht se si e quajmë këtë proces, detyra e brezit tonë mbetet të mbajë gjallë debatin se si mund ta bëjmë këtë vend më funksional, si mund ta forcojmë simetrinë e shtetit në lidhje me diversitetin shoqëror, si mund ta bëjmë vendin tonë në mënyrë që çdo qytetar ta ndiejë atë në të njëjtën mënyrë dhe të jetë po aq i përkushtuar për suksesin e tij", tha Gashi.