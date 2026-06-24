Fushë Kosova po vlon nga mbeturinat, Prebreza thotë se katër kamionë janë në funksion
Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebreza, ka bërë të ditur se në qytet ka nisur një proces i intensifikuar për largimin e mbeturinave, si pjesë e masave për përmirësimin e gjendjes së pastërtisë publike.
Përmes një postimi në Facebook, Prebreza theksoi se nga sot në terren do të jenë të angazhuar katër kamionë në baza ditore për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave në të gjithë qytetin.
“Fushë Kosova po pastrohet. Nga sot, 4 kamionë çdo ditë në terren për largimin e mbeturinave në qytetin e Fushë Kosovës”, ka shkruar Prebreza.
Ai shtoi se pas ndërhyrjeve emergjente të ndërmarra nga komuna, procesi i menaxhimit të mbeturinave po shkon drejt fazës përfundimtare të zgjidhjes së problemit.
“Pas masave emergjente të ndërmarra, procesi i largimit të mbeturinave po hyn në fazën përfundimtare të zgjidhjes”, ka theksuar ai.
Në fund të reagimit të tij, kryetari i komunës ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e treguar gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/