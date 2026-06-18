Forcat Detare stërvitje në Pashaliman, ndërmarrin aksione në det
Forcat Detare të Republikës së Shqipërisë kanë zhvilluar gjatë ditës së sotme një stërvitje në zonën e Pashalimanit, duke angazhuar mjete dhe personel në një aksion të koordinuar në det.
Sipas informacioneve paraprake, stërvitja është fokusuar në testimin e gatishmërisë operacionale, reagimin në situata të ndryshme detare dhe koordinimin mes strukturave të përfshira në operacion.
Lëvizja e mjeteve detare është vërejtur gjatë gjithë ditës në zonën e Gjirit të Vlorës dhe Pashalimanit, ndërsa aktiviteti është zhvilluar në kuadër të programeve të planifikuara të trajnimit dhe rritjes së kapaciteteve operacionale të Forcave Detare./Tv Klan
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