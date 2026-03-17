Flokë të hollë dhe pa volum: Frizeri i Victoria Beckham tregon zgjidhjen
Nga gjatësia e gabuar te produktet që e rëndojnë flokun, zbuloni si t’i shmangni gabimet më të zakonshme dhe cilat stile e produkte i japin flokut volum dhe jetë
Shumë njerëz vërejnë se flokët e tyre duken të rrafshët, pa volum dhe pa jetë, ndaj përpiqen të gjejnë zgjidhje në shampo të shtrenjta, trajtime apo produkte të ndryshme për kujdesin e flokëve.
Megjithatë, frizeri Kenna Kenor, i cili ka punuar me yje botërore si Victoria Beckham, Gigi Hadid dhe Lily Collins, pohon se problemi shpesh nuk ka lidhje me gjenetikën apo cilësinë e flokut, por me zakonet që i përsërisim çdo ditë.
"Floku i rrallë është shumë i zakonshëm dhe nuk ka arsye për siklet. E shoh këtë çdo ditë në sallonin tim. Çelësi është të mësoni të punoni me flokun tuaj, jo kundër tij", thotë ky frizer i njohur, transmeton Telegrafi.
Floku i hollë dhe floku i rrallë nuk janë njësoj
Para se të përpiqeni të zgjidhni problemin, është e rëndësishme të dini një gjë – floku i hollë dhe floku i rrallë nuk janë e njëjta gjë.
Floku i hollë do të thotë që çdo fije ka diametër më të vogël, ndërsa floku i rrallë nënkupton se në kokë ka më pak fije sesa zakonisht.
Për këtë arsye, është e mundur të keni flok të hollë, por të dendur, si dhe flok të trashë, por të rrallë. Në disa raste, flokët mund të jenë njëkohësisht edhe të hollë edhe të rrallë.
Pikërisht për këtë, konsultimi profesional me frizerin mund të jetë shumë i dobishëm, sepse mënyra e prerjes, stilizimit dhe kujdesit duhet të përshtatet me tipin e flokut që keni.
Gabimi nr. 1 – Lënia e flokëve shumë të gjatë
Një nga gabimet më të shpeshta është bindja se flokët më të gjatë do të duken më të dendur.
Në praktikë shpesh ndodh e kundërta. Kur flokët janë shumë të gjatë dhe të prerë në një gjatësi të vetme, ata rëndohen dhe bien poshtë, duke bërë që majat të duken të holla dhe pa jetë.
Një prerje e formuar mirë me shtresa të lehta pothuajse gjithmonë krijon iluzionin e dendësisë më të madhe. Prandaj, ekspertët këshillojnë të gjeni një frizer të besueshëm dhe së bashku të zgjidhni formën që i jep flokut tuaj volum.
Gabimi nr. 2 – Përdorimi i produkteve shumë të rënda
Produktet e rënda për kujdesin e flokëve mund të bëjnë më shumë dëm sesa dobi.
Regjeneratorët e trashë, vajrat dhe kremrat shpesh e rëndojnë flokun dhe bëjnë që fijet të ngjiten pas skalpit. Si rezultat, flokët duken të sheshtë dhe edhe më të rrallë.
Më mirë është të përdoren formula të lehta për volum, si dhe herë pas here shampo për pastrim të thellë që largon mbetjet e produkteve.
Gabimi nr. 3 – Trajtimi i ashpër i flokut
Mënyra se si e trajtoni flokun ndikon shumë në pamjen e tij.
Krehja e fortë, tharja agresive me peshqir apo përdorimi i shpeshtë i mjeteve shumë të nxehta mund të çojnë në këputje të fijes. Kur flokët drejtohen me piastrë, ato ngjiten pas kokës dhe duken edhe më të holla.
Ekspertët këshillojnë trajtim më të butë, temperatura më të ulëta gjatë stilizimit dhe ngritje të flokut në rrënjë për të krijuar volum natyral.
Gjithashtu, bishtat dhe topuzët shumë të shtrënguar mund të kontribuojnë me kalimin e kohës në rënien e flokëve.
Gabimi nr. 4 – Shmangia e prerjes së rregullt
Shumë njerëz mendojnë se flokët do të duken më të dendur nëse nuk i presin për një kohë të gjatë, por shpesh ndodh e kundërta.
Kur majat bëhen të dëmtuara dhe të pabarabarta, flokët duken më të holla dhe pa jetë.
Prerja e rregullt ndihmon që frizura të ruajë formën dhe plotësinë, edhe kur ndryshimi është minimal.
Gabimi nr. 5 – Zgjatimet shumë të rënda
Ekstenzionet mund të duken si zgjidhje e shpejtë për flok të hollë, por nëse janë shumë të rënda mund të dëmtojnë flokun.
Në disa raste, kjo mund të çojë edhe në këputje ose rënie të flokëve.
Prandaj, ekspertët rekomandojnë zgjatime më të lehta, me peshë më të vogël për çdo tufë, që shpërndajnë më mirë ngarkesën.
Frizurat që i japin volum flokut të hollë
Sipas Kenor, disa stile flokësh mund të bëjnë që flokët të duken dukshëm më të dendur. Më të përshtatshme janë frizurat që krijojnë lëvizje dhe teksturë, si prerjet me shtresa të buta, bob ose lob, piksi i teksturuar, ndarja anësore, onde të lehta që ngrenë flokun në rrënjë, si dhe balluket që kornizojnë fytyrën. Këto stile rrisin vizualisht volumin dhe gjallërinë e flokut.
Produktet që i përshtaten më së miri flokut të hollë
Nëse keni flok të hollë, rekomandohen produkte që japin volum pa e rënduar flokun. Zgjedhjet më të mira janë sprej për ngritje në rrënjë, shkumë e lehtë për volum, shampo e thatë për teksturë dhe serume për skalpin me peptide ose kafeinë. Nëse përdorni mjete me nxehtësi, është e domosdoshme edhe përdorimi i mbrojtjes termike për të parandaluar dëmtimin e flokut. /Telegrafi/