Flick refuzon t'i përgjigjet Xavit pas komenteve virale: Di gjithçka, di të vërtetën
Ish-trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, ka dalë publikisht për të kritikuar klubin katalanas për mënyrën se si u menaxhua largimi i tij.
Sipas Xavit, Barcelona kishte vendosur të emëronte Hansi Flick si trajner të ri, ndërkohë që ai ishte ende në detyrë për dy javë të tjera.
Komentet e ish-legjendës së klubit kanë shkaktuar reagime të shumta në mediat spanjolle dhe sociale, duke nxitur debate mbi transparencën dhe komunikimin në klubin blaugrana.
Xavi, i cili ka udhëhequr Barcelonën për disa sezone, theksoi se trajnerët duhet të trajtohen me respekt dhe profesionalizëm edhe pas largimit.
Nga ana tjetër, Hansi Flick ka zgjedhur të mos i përgjigjet drejtpërdrejt kritikave, duke theksuar marrëdhënien e mirë me ish-kolegun.
"Ne jemi kolegë dhe kam një marrëdhënie të mirë me të. Nuk do të them asgjë për të, di gjithçka, di të vërtetën, por është private", tha Flick.
Që nga shkarkimi i tij në maj 2024, Xavi nuk ka marrë drejtimin e asnjë ekipi tjetër, ndërsa Hansi Flick ka arritur sukses të konsiderueshëm me Barcelonën, duke fituar katër trofe që nga ardhja e tij në klub.
Ky zhvillim nënvizon ndryshimin e dukshëm midis periudhës së Xavit dhe rezultateve që Flick ka arritur në klub, duke shtuar presionin mbi ish-trajnerin për të gjetur një sfidë të re.
Situata tregon edhe një herë sfidat e menaxhimit të trajnerëve në klube të mëdha si Barcelona, ku pritshmëritë janë të larta dhe vendimet për stolin shpesh kanë pasoja publike dhe mediatike. /Telegrafi/