Ish-trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, ka dalë publikisht për të kritikuar klubin katalanas për mënyrën se si u menaxhua largimi i tij.

Sipas Xavit, Barcelona kishte vendosur të emëronte Hansi Flick si trajner të ri, ndërkohë që ai ishte ende në detyrë për dy javë të tjera.

Komentet e ish-legjendës së klubit kanë shkaktuar reagime të shumta në mediat spanjolle dhe sociale, duke nxitur debate mbi transparencën dhe komunikimin në klubin blaugrana.

Xavi, i cili ka udhëhequr Barcelonën për disa sezone, theksoi se trajnerët duhet të trajtohen me respekt dhe profesionalizëm edhe pas largimit.

Nga ana tjetër, Hansi Flick ka zgjedhur të mos i përgjigjet drejtpërdrejt kritikave, duke theksuar marrëdhënien e mirë me ish-kolegun.

"Ne jemi kolegë dhe kam një marrëdhënie të mirë me të. Nuk do të them asgjë për të, di gjithçka, di të vërtetën, por është private", tha Flick.

Që nga shkarkimi i tij në maj 2024, Xavi nuk ka marrë drejtimin e asnjë ekipi tjetër, ndërsa Hansi Flick ka arritur sukses të konsiderueshëm me Barcelonën, duke fituar katër trofe që nga ardhja e tij në klub.

Ky zhvillim nënvizon ndryshimin e dukshëm midis periudhës së Xavit dhe rezultateve që Flick ka arritur në klub, duke shtuar presionin mbi ish-trajnerin për të gjetur një sfidë të re.

Situata tregon edhe një herë sfidat e menaxhimit të trajnerëve në klube të mëdha si Barcelona, ku pritshmëritë janë të larta dhe vendimet për stolin shpesh kanë pasoja publike dhe mediatike. /Telegrafi/

