FISNIK ASLLANIIIIII! Kosova sërish barazon ndaj Sllovakisë
Kombëtarja e Kosovës e ka barazuar rezultatin sërish në përballjen ndaj Sllovakisë.
Ishte Fisnik Asllani që shënoi me kokë për t’u kthyer sërish në lojë dhe ta rrisin shpresën për një kualifikim.
Mërgim Vojvoda harkoi për mrekulli te Asllani, i cili realizoi me kokë (47’).
💥FISNIK ASLLANI… MUHTEŞEM BİR KAFA VURUŞU! BU HARİKA!
🇸🇰 Slovakya 2-2 Kosova 🇽🇰
💥FISNIK ASLLANI… A SUPERB HEADER! THAT IS OUTSTANDING!
🇸🇰 Slovakia 2-2 Kosovo 🇽🇰 #TURvROM #millitakım #BizimÇocuklar pic.twitter.com/wV8HugpLKr
— Ilkonbir (@ilkonbir186392) March 26, 2026
Tashmë Kosova do ta kërkojë kualifikimin për në finalen e play-offit ku e pret Turqia./Telegrafi/
