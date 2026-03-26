Kombëtarja e Kosovës e ka barazuar rezultatin sërish në përballjen ndaj Sllovakisë.

Ishte Fisnik Asllani që shënoi me kokë për t’u kthyer sërish në lojë dhe ta rrisin shpresën për një kualifikim.

Mërgim Vojvoda harkoi për mrekulli te Asllani, i cili realizoi me kokë (47’).

Tashmë Kosova do ta kërkojë kualifikimin për në finalen e play-offit ku e pret Turqia./Telegrafi/

