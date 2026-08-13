Filma, diskutime dhe çmime për projekte të reja në ditën e gjashtë të DokuFest
Edicioni i 25-të i DokuFest ka vazhduar me një program të pasur filmash dokumentarë, diskutimesh, takimesh me autorë dhe aktivitetesh muzikore.
Dita e gjashtë e festivalit solli në fokus tema që lidhen me realitetet e Ballkanit, ndryshimet klimatike, kujtesën, identitetin dhe rezistencën shoqërore, duke vazhduar misionin e festivalit përmes kinemasë dokumentare dhe dialogut.
Dokumentarët e Ballkanit dhe filmat e shkurtër
Programi i ditës nisi me dokumentarin “The Thing to Be Done”, pjesë e kategorisë Balkan Feature Dox, i cili trajton realitetet bashkëkohore të rajonit dhe zgjedhjet që ndikojnë në jetën e përditshme.
Në Kino Art Theatre u prezantua programi International Short Dox, me filmat “Chuuraa”, “Dragica, Danica, Duška / When Zora, the Goddess of Dawn, Opens the Gates of Heaven for Sun to Emerge”, “kiss kiss bang bang” dhe “Normal Planet”.
Ndërkohë, vazhdoi edhe seria “In Conversation with National Competition Filmmakers”, ku publiku pati mundësi të takojë regjisorët pjesëmarrës në Garën Kombëtare dhe të dëgjojë më shumë për procesin krijues dhe historitë pas filmave të tyre.
Klima, kujtesa dhe identiteti
Në kuadër të programit Green Dox u shfaq dokumentari “Heat”, i cili trajton ndikimin e temperaturave në rritje dhe mënyrën se si komunitetet po përballen me pasojat e ndryshimeve klimatike.
Në Teatrin “Bekim Fehmiu” u prezantua programi Balkan Short Dox, me filmat “Closure”, “The Divine Feminine”, “SLET 1988” dhe “Letters from Home”.
Mbrëmja vazhdoi me dokumentarin “Amilcar”, pjesë e International Feature Dox, i cili sjell jetën, veprimtarinë dhe trashëgiminë e Amílcar Cabral, një prej figurave të rëndësishme të luftës për pavarësi në Afrikë.
Në Kino Art Theatre u shfaq edhe “Dream of Another Summer”, një rrëfim intim që ndërthur kujtimet, ëndrrat dhe përvojat personale.
“Images of Resistance”, dokumentimi si formë aktivizmi
Në kuadër të DokuTalk u zhvillua diskutimi “Images of Resistance: When Documentation Becomes Activism”, ku u trajtua roli i imazhit dokumentar në periudha të rezistencës dhe ndryshimeve shoqërore.
Në panel morën pjesë Mei Seva, Adem Tutić dhe Rico Wong, ndërsa diskutimi u moderua nga Brigid O'Shea.
Panelistët diskutuan mënyrën se si dokumentimi vizual mund të shkojë përtej regjistrimit të historisë, duke ruajtur zërat e komuniteteve, duke bërë të dukshme betejat lokale dhe duke e shndërruar dëshminë në një formë aktivizmi.
Shpallen projektet fituese të Short Film Forum
Në ceremoninë e çmimeve të Short Film Forum, të mbajtur në Sokak, u vlerësuan disa prej projekteve të prezantuara në edicionin e 25-të të DokuFest.
“Silent Return” nga Dionis Prifti fitoi çmimin “Invitation to Agora Market at Thessaloniki Film Festival”, ndërsa “Cicë!” nga Finesa Peja u vlerësua me “Kosovar Nomination to Euroconnection at Clermont-Ferrand Short Film Market”.
Projekti “For Whom Do the Bells Toll” nga Erlisë Beqiri mori dy çmime: “Two Consultations and Tailored Festival Strategy Award” dhe “Talent Award for a Kosovar Project”, me vlerë prej 1,500 eurosh.
“Invitation to Pitching Session at ShorTO Film Market” iu dha projektit “My Pants Are Your Pants” nga Durim Klaiqi.
Ndërkaq, “betwixt” nga Dita Xhaferi fitoi çmimin “Best Pitch - Emerging Filmmaker”, i cili përfshin 5 mijë euro në pajisje filmike.
Çmimi “Best Project – Creative Force Award” iu dha projektit “The Rifts” nga Gogo Vanev.
DokuNights sjell muzikën në Marash
Programi i ditës u përmbyll me DokuNights, ku skena Andrra Stage mirëpriti DON'T FK WITH THE DISCO** dhe Jackal.
Mbrëmja muzikore solli tinguj disco dhe funk në Marash të Prizrenit, duke bashkuar programin filmik të festivalit me atë muzikor.
DokuFest XXV vazhdon edhe në ditët në vijim me filma, diskutime, aktivitete profesionale dhe ngjarje muzikore, duke e mbajtur Prizrenin në qendër të një programi që ndërthur kinemanë dokumentare me reflektimin, dialogun dhe shkëmbimin kulturor.