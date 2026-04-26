Filipçe: Mickoski tha qartë se kjo qeveri nuk do të bëjë asnjë hap drejt BE-së
Opozita nuk shpreson për përparim në rrugën e integrimit evropian të shtetit pas deklaratës së kryeministrit se do të presim derisa të marrim garanci të sigurta për procesin e integrimit evropian.
Konsiderojnë se është e nevojshme të bashkohen të gjithë faktorët politikë rreth kësaj çështjeje dhe kjo të mos përdoret për të fituar pikë politike ditore.
Kryetari i Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian dhe lider i LSDM-së opozitare, Venko Filipçe, në debatin e sotëm për rolin e Kuvendit në rrugën drejt BE-së, i cili po mbahet për ditën e dytë në shtëpinë ligjvënëse, tha se nuk ka përparim në agjendën e reformave dhe se është miratuar vetëm një ligj në fushën e drejtësisë nga dhjetë që duhej të miratoheshin në vitin 2025.
"Fatkeqësisht, e vërteta është zhgënjyese. Mos prisni asgjë nga rruga evropiane. Këtë nuk e them unë, por kryeministri Hristijan Mickoski, i cili thotë se nëse është e nevojshme do të presim me dekada për Evropën. Çfarë mund të presim pas një deklarate kaq të qartë në publik se kjo qeveri nuk do të bëjë asnjë hap drejt Evropës. Në atë kontekst, agjenda e reformave evropiane është një tregues tjetër se kjo qeveri nuk po bën asgjë. Gjatë vitit 2025, duhej të miratoheshin dhjetëra ligje në fushën e drejtësisë, dhe u miratua vetëm një ligj, dhe ai me udhëzime të zbatuara pjesërisht nga Misioni i Vlerësimit të Bashkimit Evropian. Çfarë mund të bëjë Parlamenti kur Qeveria nuk dërgon asnjë ligj? Pas zjarrit në Koçan, shkova te kryeministri, ofrova punë të përbashkët mbi agjendën e reformave, formuam një grup pune. Nga Ministria e Drejtësisë i dërguan ligjet, ne dhamë mendimin tonë të ekspertëve, por askush nuk iu përgjigj mendimeve që i dërguam Ministrisë së Drejtësisë”, tha Filipçe.