Fatura e gazit po ju rritet pa arsye? Ky detaj i fshehur në shporet po ju kushton para çdo ditë
Gatuani njësoj, por paguani më shumë? Shkaku mund të jetë një problem i vogël që shumica e njerëzve e injorojnë – dhe që zgjidhet për pak minuta
Diçka nuk po funksionon si duhet, por nuk mund ta kuptoni saktësisht se çfarë. Gatuani njësoj si më parë, nuk ndryshoni zakonet, nuk qëndroni më gjatë pranë shporet se zakonisht, ndërsa fatura e gazit rritet ngadalë, por me siguri. Në një moment, madje ndaloni edhe së vëni në dyshim, pranoni se gjithçka është shtrenjtuar dhe se nuk ka shumë hapësirë për kontroll.
Por e vërteta shpesh është shumë më e thjeshtë.
Ekziston një detaj i vogël që shumica e njerëzve e injorojnë plotësisht, e që ndikon drejtpërdrejt në sasinë e gazit që konsumoni çdo ditë. Dhe jo, nuk bëhet fjalë për ndonjë defekt që kërkon mjeshtër, as për diçka që do t’ju kushtojë.
Flaka e dobët nuk është vetëm bezdisëse, por edhe më e kushtueshme nga sa mendoni
Kur djegësi nuk punon si duhet, flaka nuk është më e qëndrueshme. Ajo bëhet e dobët, e shpërndarë ose e pabarabartë, dhe në këtë rast gazi nuk digjet siç duhet.
Në praktikë kjo do të thotë një gjë: shpenzoni më shumë, ndërsa përfitoni më pak.
Ushqimi gatuhet më ngadalë, pllaka e shporet qëndron e ndezur më gjatë se sa duhet dhe çdo vakt, pa e vënë re, ju kushton më shumë se më parë. Ajo që duket si një detaj i vogël në përditshmëri, në fund të muajit bën diferencë.
Shumë do të mendojnë se problemi qëndron te vetë shporeti ose te vjetërsia e tij, por në shumicën e rasteve shkaku është shumë më i thjeshtë: vrima e gazit e bllokuar ose vrimat e djegësit të ndotura, transmeton Telegrafi.
Truku me gjilpërë që e zgjidh problemin për disa minuta
Zgjidhja nuk kërkon produkte të veçanta dhe as shumë kohë.
Mjafton një gjilpërë e zakonshme ose një kunj i hollë.
Duhet të hiqni me kujdes djegësin, të gjeni vrimën e vogël nga del gazi dhe ta pastroni butësisht. Nëse vëreni se edhe vetë djegësit janë të bllokuar, mund t’i pastroni edhe vrimat e tyre.
I vetmi rregull që nuk duhet anashkaluar është që të gjitha pjesët të jenë plotësisht të thata para se t’i vendosni sërish në vend. Kjo është e gjitha.
Pa shpenzime shtesë, pa kimikate dhe pa thirrur mjeshtër, ndërsa ndryshimi në funksionimin e shporet shpesh vërehet që në ndezjen e parë. /Telegrafi/