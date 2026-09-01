ETEA 2026 zhvillohet nga 23 deri më 27 shtator në Prishtinë, me një program edukativ dhe kulturor që synon të promovojë kulturën e leximit, zhvillimin e arsimit dhe fuqizimin e të rinjve.

Përmes aktiviteteve edukative, programeve digjitale dhe iniciativave mbështetëse, organizata ETEA synon të krijojë mundësi të reja për nxënës, studentë dhe komunitetin. Programi trajton gjithashtu përmirësimin e cilësisë së arsimit parauniversitar dhe përdorimin e teknologjisë në procesin e të mësuarit.

Detajet

Data: 23–27 shtator 2026
Vendndodhja: Prishtinë
Lloji i eventit: Program edukativ / Aktivitet kulturor dhe arsimor
Hyrja: Falas

Programi?

Gjatë pesë ditëve, ETEA 2026 do të sjellë aktivitete dhe iniciativa të fokusuara në edukim dhe zhvillimin e të rinjve.

Programi përfshin:

  • Aktivitete për zhvillimin e kulturës dhe shkathtësive të leximit
  • Diskutime dhe iniciativa për përmirësimin e cilësisë në arsim
  • Programe për edukimin digjital dhe përdorimin e teknologjisë në mësim
  • Aktivitete dhe programe mbështetëse për studentët dhe të rinjtë

Detajet e tjera të programit do të bëhen të ditura nga organizatorët.

Arsyet pse duhet të merrni pjesë

  • Për të marrë pjesë në aktivitete që promovojnë leximin, dijen dhe zhvillimin personal.
  • Për të fituar njohuri mbi sfidat dhe zhvillimet në sistemin arsimor.
  • Për të takuar profesionistë, edukatorë, studentë dhe të rinj dhe për të krijuar kontakte të reja.
  • Për të zbuluar programe dhe mundësi që mbështesin zhvillimin akademik dhe profesional.
  • Për t'u bërë pjesë e një iniciative që synon avancimin e arsimit në Kosovë.

Informatat tjera për pjesëmarrësit:

Hyrja në ETEA 2026 është falas.

Për informata të tjera rreth programit dhe aktiviteteve, publiku mund të kontaktojë organizatorët ose të ndjekë kanalet zyrtare të ETEA-s.

Telefon: +383 43 770 767
Email: info@etea-ks.org
Instagram: https://www.instagram.com/etea.ks
Facebook: https://www.facebook.com/etea.ks

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