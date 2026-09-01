ETEA 2026 - Program edukativ për leximin, arsimin dhe fuqizimin e të rinjve
ETEA 2026 zhvillohet nga 23 deri më 27 shtator në Prishtinë, me një program edukativ dhe kulturor që synon të promovojë kulturën e leximit, zhvillimin e arsimit dhe fuqizimin e të rinjve.
Përmes aktiviteteve edukative, programeve digjitale dhe iniciativave mbështetëse, organizata ETEA synon të krijojë mundësi të reja për nxënës, studentë dhe komunitetin. Programi trajton gjithashtu përmirësimin e cilësisë së arsimit parauniversitar dhe përdorimin e teknologjisë në procesin e të mësuarit.
Detajet
Data: 23–27 shtator 2026
Vendndodhja: Prishtinë
Lloji i eventit: Program edukativ / Aktivitet kulturor dhe arsimor
Hyrja: Falas
Programi?
Gjatë pesë ditëve, ETEA 2026 do të sjellë aktivitete dhe iniciativa të fokusuara në edukim dhe zhvillimin e të rinjve.
Programi përfshin:
- Aktivitete për zhvillimin e kulturës dhe shkathtësive të leximit
- Diskutime dhe iniciativa për përmirësimin e cilësisë në arsim
- Programe për edukimin digjital dhe përdorimin e teknologjisë në mësim
- Aktivitete dhe programe mbështetëse për studentët dhe të rinjtë
Detajet e tjera të programit do të bëhen të ditura nga organizatorët.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të marrë pjesë në aktivitete që promovojnë leximin, dijen dhe zhvillimin personal.
- Për të fituar njohuri mbi sfidat dhe zhvillimet në sistemin arsimor.
- Për të takuar profesionistë, edukatorë, studentë dhe të rinj dhe për të krijuar kontakte të reja.
- Për të zbuluar programe dhe mundësi që mbështesin zhvillimin akademik dhe profesional.
- Për t'u bërë pjesë e një iniciative që synon avancimin e arsimit në Kosovë.
Informatat tjera për pjesëmarrësit:
Hyrja në ETEA 2026 është falas.
Për informata të tjera rreth programit dhe aktiviteteve, publiku mund të kontaktojë organizatorët ose të ndjekë kanalet zyrtare të ETEA-s.
Telefon: +383 43 770 767
Email: info@etea-ks.org
Instagram: https://www.instagram.com/etea.ks
Facebook: https://www.facebook.com/etea.ks