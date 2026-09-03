ESHS: PBV në Maqedoni u rrit për 4.3% në tremujorin e dytë të vitit 2026
Enti Shtetëror i Statistikave (ESHS) njoftoi se Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) i Maqedonisë u rrit me 4.3% në tremujorin e dytë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Një rritje më e madhe u regjistrua në sektorin e Ndërtimit me 21.9% dhe me 5.1% në sektorët Arte, argëtim dhe rekreacion; Aktivitete të tjera shërbyese; Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të familjeve që prodhojnë mallra të ndryshme dhe kryejnë shërbime të ndryshme për nevojat e tyre.
Konsumi përfundimtar në tremujorin e dytë të vitit 2026 u rrit nominalisht me 7.0%, dhe pjesëmarrja e tij në strukturën e produktit të brendshëm bruto është 83.2%.
Investimet bruto në tremujorin e dytë të vitit 2026 u rritën nominalisht me 14.5% si rezultat i rritjes së investimeve bruto në asete fikse.
Sipas të dhënave të rregulluara sezonalisht dhe kalendarik, shkalla e rritjes së produktit të brendshëm bruto në tremujorin e dytë të vitit 2026, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2025, është 4.0%./Telegrafi/