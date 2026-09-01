ESHA: Byroja e Metrologjisë i përdori në mënyrë joefikase pajisjet për kontrollin e cilësisë së derivateve të naftës pavarësisht investimeve të konsiderueshme
Asete të prekshme të paregjistruara në librat afaristë të Byrosë së Metrologjisë dhe një mundësi e humbur për të kontrolluar cilësinë e naftës dhe derivateve të naftës përmes laboratorit mobil, kanë kostatuar nga Enti Shtetëror i Auditimit (ESHA) në auditimin e Byrosë së Metrologjisë për vitin 2024.
U gjetën parregullsi dhe mospërputhje në operacionet e Byrosë dhe për shkak të rëndësisë së tyre, u shpreh një opinion i pafavorshëm mbi vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe mbi pajtueshmërinë me rregulloret ligjore, udhëzimet dhe politikat e përcaktuara.
"Auditimi i Byrosë së Metrologjisë identifikoi dobësi në zbatimin e inventarit të aseteve, të arkëtueshmeve dhe detyrimeve që nga 31.12.2024, prandaj nuk u sigurua pajtimi i të dhënave kontabël me situatën aktuale të përcaktuar nga inventari.
U konstatua se një pjesë e aseteve me vlerë 145,191 mijë denarë, ose rreth 2.3 milionë euro, të blera në vitet e mëparshme, ende nuk janë regjistruar në librat afaristë dhe në Bilancin e Byrosë për shkak të mostransferimit të tyre në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, si dhe ndryshime midis bilancit kontabël dhe bilancit të përcaktuar nga inventari i aseteve fikse në shumën prej 5.544 mijë denarësh", thekson auditi.
Gjatë vitit 2024, siç tregohet, Byroja ka blerë vula, pulla, pulla verifikimi dhe procesverbale në një shumë totale prej 4.266 mijë denarësh, nga të cilat 646 mijë denarë përmes llogarisë buxhetore 631-18 dhe 3.620 mijë denarë përmes llogarisë buxhetore 631-13. Nuk janë krijuar evidenca kontabël dhe materiale për këto materiale, megjithëse ato përdoren në ofrimin e shërbimeve për verifikimin e instrumenteve matëse dhe përfaqësojnë bazën për gjenerimin e të ardhurave për Byronë.
Dobësi janë identifikuar edhe në regjistrimin dhe mbledhjen e të arkëtueshmeve bazuar në shërbimet e kryera. Në Bilancin e Gjendjes më 31.12.2024, të arkëtueshmet nga klientët janë deklaruar në shumën prej 40.549 mijë denarë, ku disa nga klientët kanë të arkëtueshme, pra saldo negative, në shumën prej 11.735 mijë denarë, për shkak të të cilave të arkëtueshmet nuk janë paraqitur realisht në pasqyrat financiare.
Auditimi gjithashtu përcaktoi se të arkëtueshmet bazuar në faturat e lëshuara për shërbimet e homologimit nuk regjistrohen në kohën e duhur, prandaj gjatë vitit 2024 janë regjistruar të arkëtueshme në shumën totale prej 14,193 mijë denarë, (nga të cilat 10,034 mijë denarë lidhen me llogarinë 631-18, dhe 4,159 mijë denarë me llogarinë 631-13), nga të cilat 2,322 mijë denarë janë për faturat e lëshuara në vitin 2023, dhe në vitin 2025 janë regjistruar të arkëtueshme në shumën prej 1,477 mijë denarë për faturat e lëshuara në vitin 2024", thekson Auditimi.
Në pjesën e "Theksimi i Çështjeve", auditimi gjithashtu vuri në dukje përdorimin joefikas të pajisjeve të blera për testimin e cilësisë së karburanteve të lëngshme. Konkretisht, në vitin 2019, pas një vendimi të Qeverisë, Byroja bleu një laborator mobil për testimin e cilësisë së naftës dhe derivateve të naftës në shumë prej 37.367 mijë denarë, ndërsa në vitin 2021 u blenë pajisje shtesë në shumë prej 24.758 mijë denarë.
Pavarësisht vlerës së konsiderueshme të fondeve të investuara, gjatë vitit 2024 nuk u kryen analiza përmes laboratorit mobil, sepse nuk u paraqitën kërkesa nga Inspektorati Shtetëror i Tregut kompetent me të cilin Byroja kishte lidhur një marrëveshje për përdorimin e laboratorit./Telegrafi/