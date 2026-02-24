Erion Veliaj mbetet në burg, Apeli i Posaçëm nuk pranon kërkesën për garanci pasurore
Gjykata e Posaçme e Apelit ka vendosur të mos pranojë kërkesën e Kryetarit të Bashkisë së Tiranë, Erion Veliaj, për zëvendësimin e masës së sigurisë “Arrest në burg”.
Veliaj kishte paraqitur ankim duke kërkuar lehtësimin e masës së sigurisë, konkretisht zëvendësimin e saj me një masë më të butë, si “Garancia pasurore” ose “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”.
Në argumentimin e tij, ai kishte pretenduar se nuk ekzistojnë kushtet për vijimin e masës më të ashpër të sigurimit.
Megjithatë, pas shqyrtimit të kërkesës dhe pretendimeve të paraqitura nga mbrojtja, Gjykata e Posaçme e Apelit vendosi rrëzimin e ankimit, duke lënë në fuqi masën aktuale të sigurisë “Arrest në burg”.
Me këtë vendim, Veliaj do të vijojë të qëndrojë në paraburgim, ndërsa hetimet dhe procedurat e mëtejme pritet të vazhdojnë në përputhje me afatet dhe dispozitat ligjore në fuqi.