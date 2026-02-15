Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë
Qendra e skijimit në Brezovicë po përballet me ndërprerje të energjisë elektrike që nga ora 04:30 të mëngjesit, për shkak të erërave të forta që kanë përfshirë zonën gjatë natës.
Sipas informacioneve ndërprerja e energjisë është shkaktuar nga kushtet e pafavorshme të motit. Ekipet përgjegjëse kanë lokalizuar defektin dhe aktualisht po punojnë për riparimin e tij.
Për të siguruar kushtet bazike për vizitorët, hoteli Molika po furnizohet me energji elektrike përmes një gjeneratori. Sipas parashikimeve, furnizimi i plotë me energji do të rikthehet pas përfundimit të punimeve riparuese.
Vizitorët dhe pushuesit në Brezovica janë këshilluar të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet e stafit të qendrës gjatë kohës që zgjat ndërprerja e energjisë. /Telegrafi/