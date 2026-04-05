Emigrantët sollën mbi 1.1 miliardë euro në Shqipëri
Kryesisht nga fëmijët dhe të afërmit në Greqi, Itali e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me ata në Gjermani, Francë apo Belgjikë emigrantët shqiptarë iu dërguan familjeve të tyre mbi 1.1 miliardë euro vitin e shkuar.
Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në raport me 2024-n, remitancat janë rritur me plotë 73 milionë euro pao 7 për qind.
Eris Dhamo, pedagoge dhe sociologe, u shpreh kështu për A2: “Kemi një inflacion ende prezent në vend gjë që sjell kërkesë mbi ekzistencën dhe varësin a grupeve vulnerabël ndaj remitancave”.
Sipas Bankës Botërore janë gati 174 mijë familje shqiptare apo 23 për qind e totalit që varen pjesërisht ose tërësisht nga paratë që iu dërgojnë të afërmit nga jashtë. Nevojën për më shumë para si pasojë e shtrenjtimit të jetesës e pohojnë edhe vetë qytetarët që presin remitanca.
“Tani që janë rritur çmimet jemi të detyruar që t’u kërkojmë fëmijëve më shumë para. Unë kam vëllezërit që më ndihmojnë se përndryshe…”, thotë një qytetare.
Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, dy qarqet më të varfra të vendit, Kukësi dhe Dibra, janë edhe ato që kanë varësinë më të lartë nga remitancat. Njëkohësisht, në rang vendi, 26 për qind e familjeve shqiptare që marrin para nga jashtë, kanë më pak të ardhura në dispozicion se sa pjesa tjetër.
“Nëse po prapë do t’iu referohemi shifrave të INSTAT, atëherë do të kuptojmë se paratë nga remitancat shkojnë për të plotësuar nevojat bazike dhe jo për argëtim apo luks”, deklaron Dhamo.
Në zgjerimin e dërgesave nga jashtë ndikim ka pasur edhe anëtarësimi i Shqipërisë në SEPA, Zonën Unike të Pagesave në euro. Ulja e ndjeshme e komisioneve ka ndikuar në formalizimin e remitancave./A2 CNN