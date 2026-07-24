Edhe 30 ditë paraburgim pjesëtarit serb të MUP-it, dyshohet se kidnapoi Vukashinoviqin në Leposaviq
Gjykata Themelore në Mitrovicë ia ka vazhduar edhe për një muaj masën e paraburgimit ish-pjesëtarit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, V.M., i cili dyshohet se ka lidhje me kidnapimin dhe plagosjen e Milan Vukashinoviqit, më 1 nëntor të vitit të kaluar.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Hateme Haxhaj.
“Të pandehurit V.M. i është vazhduar masa e paraburgimit deri më 16.08.2026”, ka deklaruar Haxhaj.
Me këtë vazhdim, të dyshuarit i bëhen shtatë muaj që rri në paraburgim.
V.M. ishte arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin se ka lidhje me rastin e kidnapimit të Milan Vukashinoviqit.
Ky i fundit, shtetas i Republikës së Kosovës i nacionalitetit serb, dyshohet se është plagosur dhe rrëmbyer brenda territorit të Kosovës nga pjesëtarë të xhandarmërisë serbe më 1 nëntor 2025, në afërsi të zonës së Leposaviqit.
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, kishte njoftuar më 20 dhjetor 2025 se në një operacion të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë ishte arrestuar në Leshak ish-pjesëtari i MPB-së serbe.
Sipas njoftimit të Sveçlës, i arrestuari ishte integruar në Policinë e Kosovës përmes marrëveshjes së vitit 2013, por më pas kishte dhënë dorëheqje.
Sveçla kishte deklaruar se ekzistojnë dyshime se V.M. kishte bashkëpunuar dhe mbështetur në vazhdimësi strukturat e sigurisë së Serbisë, përfshirë edhe rastin e kidnapimit të Milan Vukashinoviqit, i cili gjatë këtij rasti ishte plagosur rëndë.
Sipas ministrit, Vukashinoviq dyshohet se kishte qenë në kontakt me struktura të inteligjencës së Serbisë dhe ato të ushtrisë, kishte përgatitur të rinj serbë për trajnime në bashkëpunim me pjesëtarë të ushtrisë serbe, si dhe dyshohej se kishte pasur njohuri për përgatitjet e sulmit terrorist në Banjskë.
Pas urdhëresës së Gjykatës, Policia e Kosovës kishte bastisur shtëpinë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit, ku ishin gjetur dhe sekuestruar nëntë telefona celularë, një laptop, tri dokumente të formatit A4, një pushkë gjuetie me 39 fishekë, një jelek për fishekë të armës së gjuetisë, si dhe një tytë arme.