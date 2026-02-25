Drita udhëton drejt Sllovenisë, nesër mbrëma synon përmbysjen ndaj Celjes
Kampioni i Kosovës, FC Drita po vazhdon rrugëtimin në Evropë, teksa është në fazën e Play-Off në Ligën e Konferencës.
Gjilanasit kanë udhëtuar drejt Sllovenisë, për t'u përballur me Celjen në ndeshjen e kthimit.
Ndeshja e parë në Prishtinë i takoi mysafirëve që fituan me rezultat të ngushtë 3-2, falë një goli në minutën e fundit.
Lideri aktual i kampionatit, Drita synon që të bëjë përmbysjen në Slloveni.
Sfida mes Celjes dhe Dritës do të zhvillohet me fillim nga ora 18:45 të enjten mbrëma. /Telegrafi/
