Drejtorit të RTV Podgoricës, Vladimir Otasheviq - i ndalohet hyrja në Serbi
Drejtori i Radio-Televizionit të Podgoricës, Vladimir Otasheviq, iu ndalua hyrja në Serbi, një orë pas mesnatës në pikën kufitare të Gostunit.
Otasheviq konfirmoi për N1 se nuk i lejohej të hynte në Serbi, gjë që u përpoq ta bënte në pikën kufitare të Gostunit, transmeton Telegrafi.
Siç shpjegoi ai, gjatë kontrollit të pasaportave iu tha të priste, dhe gjysmë ore më vonë një oficer policie erdhi dhe i dorëzoi një vendim për refuzimin e hyrjes në Serbi.
Otasheviq shpjegoi gjithashtu se po udhëtonte me makinë me familjen e tij, dhe duke qenë se ai ishte shoferi, vendimi i përbashkët ishte që të gjithë të ktheheshin në Mal të Zi.
Ai tha gjithashtu se nuk e përdor shpesh pikën kufitare të Gostunit, por se deri më tani nuk ka pasur probleme. Ai e përshkruan sjelljen e oficerëve të Policisë Kufitare Serbe si të saktë, por thekson se nuk mori më shumë informacion sesa ajo që thuhet në vendimin për refuzimin e hyrjes.
Radio Televizioni i Malit të Zi më parë, duke iu referua vendimit të Policisë Kufitare Serbe për të refuzuar hyrjen, njoftoi se Otasheviq mbërriti në pikën kufitare një orë pas mesnatës, kur, pas kontrollit kufitar, atij iu refuzua hyrja në Serbi.
U tha se hyrja mund të refuzohet kur "arsyet për mbrojtjen e sigurisë së Serbisë dhe qytetarëve të saj e kërkojnë këtë".
Ndryshe në qershor, Mali i Zi ndaloi kryeredaktorin e Informer, Dragan Vuçiqeviq, pas së cilës presidenti serb Aleksandar Vuçiq deklaroi se ky ishte një "gabim i madh" për shkak të të cilit Serbia mund të duhet të vendosë masa reciproke kundër vendit fqinj.
Pas kësaj, gazetarit të Televizionit Vijesti, Petar Komneniq, iu tha në kufi se nuk ishte më i mirëpritur në Serbi. /Telegrafi/