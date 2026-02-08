DPHM: Më ftohtë në Kodrën e Diellit, mbulesa e borë ka arritur në 55 centimetra
Temperaturat e mëngjesit në vend ranë nën zero në vendet më të larta, ndërsa më të ftohtat ishin në Kodrën e Diellit dhe Berovë ku u mat -1 gradë.
Zero gradë u regjistruan në Lazaropole dhe Mavrovë, në Krushevë dhe Kriva Pallankë, 3 në Strumicë, 4 në Shkup-Petrovec, Shtip, Pozharan dhe Pretor, 5 në Ohër, Demir Kapi, Manastir, Gjurishtë, Shkup-Zajçev Rid, Veles, Prilep dhe Tetovë, 6 gradë në Kumanovë, Vinicë dhe Kavadar, ndërsa më e ngrohta këtë mëngjes ishte në Gjevgjeli me 7 gradë.
Në 24 orët e fundit, reshjet më të larta deri në orën 7 të mëngjesit u matën në Mavrovë 10 litra për metër katror.
Në Pozharan kanë rënë 6, në Krushevë 5, në Pretor, Kodra e Diellit dhe Lazaropole nga 4, në Ohër, Tetovë dhe Manastir nga 2, dhe në Prilep dhe Kriva Pallankë nga 1 litër për metër katror.
Në mëngjesin e sotëm në Kodrën e Diellit u mat një mbulesë bore prej 55 centimetrash.