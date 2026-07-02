Dorëzohet në polici serbi i dyshuari për tentim vrasjen e ndodhur para pesë viteve në Shillovë
Është vetëdorëzuar në polici një person i dyshuar për përfshirje në një rast të tentativës për vrasje, i cili kishte ndodhur më 7 mars 2021 në fshatin Shillovë të Gjilanit.
Sipas raportit shtesë të Policisë së Kosovës, më 1 korrik 2026 i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, është paraqitur vetë para autoriteteve.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin po vazhdojnë. /Telegrafi/
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