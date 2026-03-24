Dogana e Kosovës dënon ashpër kërcënimin ndaj një zyrtari të lartë doganor
Dogana e Kosovës dënon në mënyrën më të ashpër kërcënimin e rëndë të adresuar ndaj një zyrtari doganor, menaxher i nivelit të lartë, nga përfaqësuesi i autorizuar i njërit prej subjekteve të mëdha që operojnë në tregtimin me shumicë dhe pakicë të derivateve të naftës.
Sipas një reagimi nga Dogana thuhet se kërcënimi ka ndodhur me datë 23 Mars 2026, kur Dogana e Kosovës ka ndërmarrë verifikime zyrtare lidhur me një kontingjent me derivate, për të cilat janë evidentuar elemente të dyshimta në dokumentacion, përfshirë parametrat e transaksionit dhe vlerën që shërben si bazë doganore për përllogaritjen e detyrimeve doganore. Në kuadër të mandatit të saj ligjor, Dogana është duke ushtruar kontrolle të plota për të garantuar zbatimin e ligjit dhe për të siguruar që çdo deklarim të jetë i saktë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
"Çdo përpjekje për të frikësuar, penguar apo ndikuar në zyrtarët doganorë gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare përbën sulm të drejtpërdrejtë ndaj rendit ligjor, autoritetit të shtetit dhe funksionimit të institucioneve publike. Kërcënime të tilla janë absolutisht të papranueshme dhe nuk do të tolerohen në asnjë rrethanë. Për rastin në fjalë, Dogana e Kosovës ka bërë paraqitjen zyrtare në organet kompetente dhe pret veprim të menjëhershëm, të plotë dhe të paanshëm nga organet e ndjekjes, në mënyrë që përgjegjësit të përballen me pasojat ligjore. Menaxhmenti i Doganës së Kosovës qëndron fuqishëm prapa çdo zyrtari të vet dhe garanton mbështetje të plotë institucionale për secilin vendim dhe veprim të ligjshëm, profesional dhe të bazuar në mandat. Askush nuk do të lejohet të ushtrojë presion mbi zyrtarët doganorë apo të cenojë integritetin e proceseve zyrtare përmes kërcënimit apo intimidimit", thuhet në reagim.
Dogana e Kosovës do të vazhdojë pa asnjë hezitim ushtrimin e përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore, duke mbrojtur interesin publik, konkurrencën e ndershme dhe zbatimin e barabartë të ligjit ndaj secilit operator ekonomik, pa dallim.