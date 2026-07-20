Disa fshatra të Malishevës mbesin pa ujë
KRU "Hidroregjioni" Jugor ka njoftuar konsumatorë nga komuna e Malishevës se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike deri në ora 11:00 sipas njoftimeve të KEDS-it, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes.
Sipas njoftimit, konsumatorët që furnizohen nga stacioni i pompave në Banjë do të mbesin pa ujë të pijes në disa zona.
Ndërsa, pa furnizim me ujë të pijes do të mbesin këto zona: Qytetin e Malishevës, Fshati Banjë, Fshati Carrallukë dhe Fshati Mirushë.
"Me rastin e rikthimit te energjisë elektrike, do të rikthehet edhe furnizimi i rregullt me ujë të pijes. Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tua", thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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