Dikur konsiderohej kiç, tani Chanel e shpall manikyrin më të dëshiruar të vjeshtës
Efekti krom në ngjyrë ari rikthehet në një version më elegant, me thonj të shkurtër, formë natyrale dhe shkëlqim që e bën gjithë pamjen të duket më luksoze
Nëse ekziston një manikyr që për vite me radhë është konsideruar tepër i guximshëm dhe i ekzagjeruar, ai është efekti krom në ngjyrë ari. Nuancat metalike me shkëlqim pasqyre zakonisht lidhen me festa, mbrëmje glamuroze dhe stile që kërkojnë vëmendje. Por Chanel ka vendosur ta rikthejë këtë pamje në një version shumë më elegant.
Në sfilatën e modës së lartë për sezonin vjeshtë/dimër 2026/2027, manikyri krom i artë ishte një nga detajet më të spikatura të bukurisë. Krahas kostumeve të njohura prej tweed-i, fustaneve elegante dhe kamelieve karakteristike, vëmendjen e tërhoqën edhe thonjtë e modeleve – të shkurtër, të rregullt dhe me shkëlqim intensiv të artë, transmeton Telegrafi.
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Luksi këtë herë vjen nga thjeshtësia
Ajo që e dallon këtë trend është mungesa e teprimit. Nuk ka thonj ekstremisht të gjatë, kristale, xixa apo dekorime të ndërlikuara. Chanel tregoi se edhe një ngjyrë shumë e fortë mund të duket e sofistikuar kur kombinohet me një formë natyrale.
Sekreti qëndron pikërisht te gjatësia e shkurtër dhe forma e butë ovale e thonjve. Falë kësaj, efekti krom i artë nuk duket i rëndë, por elegant dhe modern.
Ky manikyr nuk është më i rezervuar vetëm për mbrëmje. Mund të kombinohet me kostume biznesi, xhinse, veshje të thurura, por edhe me kombinime më të përditshme. Shkëlqimi i artë në thonj funksionon pothuajse si një aksesor më vete dhe mund të zëvendësojë edhe bizhuteritë e shumta.
Për ta realizuar këtë pamje, mbi një bazë njëngjyrëshe mund të përdoret pigment kromi i artë ose llak me efekt pasqyre. Për një rezultat më diskret, mund të zgjidhen nuanca me grimca të imëta ari ose me përfundim të perlëzuar.
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Edhe manikyri francez merr një kthesë të re
Adhurueset e nail art-it mund ta provojnë këtë trend përmes fletëzave të arta, folieve dekorative ose detajeve krom. Veçanërisht elegant duket manikyri francez me një vijë të hollë ari në majat e thonjve.
Mesazhi kryesor i Chanel është i qartë: këtë sezon forma e rregullt dhe natyrale e thonjve ka më shumë rëndësi se dekorimi i tepërt.
Nëse kromi i argjendtë ju duket shumë i ftohtë, varianti i artë mund të jetë zgjedhja ideale për vjeshtë. Kombinohet lehtë me veshje elegante, kostume, por edhe me një bluzë të thjeshtë të bardhë. /Telegrafi/