15 manikyrë transparentë që luajnë me ngjyra, forma dhe detaje të papritura
Nga limonët e vegjël te yjet e detit – ide që dëshmojnë se baza e pastër nuk është aspak e mërzitshme
Ndonjëherë, kur ndiheni të mbingarkuara, zgjidhja më e mirë është të filloni nga e para. Kjo vlen për shumë gjëra në jetë, përfshirë edhe dizajnin e thonjve.
Ndoshta në manikyrët e fundit keni provuar llakun shumëngjyrësh me efekt “cat-eye”, lulet e hibiskusit të frymëzuara nga fillimi i viteve 2000 ose motive që sjellin atmosferën e verës italiane dhe tani dëshironi diçka më të thjeshtë. Ose ndoshta preferoni natyrshëm nuancat neutrale, por po kërkoni një mënyrë për ta bërë më interesant manikyrin tuaj të zakonshëm në ngjyrë nude.
Në të dyja rastet, thonjtë transparentë janë baza ideale për dizajne të thjeshta, por edhe për zbukurime më të guximshme.
Mund të zgjidhni një manikyr të mbuluar me gurë shkëlqyes, të ngjashëm me atë që artistja e thonjve Zola Ganzorigt krijoi për Kylie Jenner gjatë fundjavës së parë të festivalit Coachella. Mund të preferoni edhe një variant më minimalist, me vija të holla të bardha mbi thonj natyralë.
Për një pamje më lozonjare, provoni motive verore si fruta të freskëta, yje deti ose lule të pikturuara me dorë. Edhe shtresat transparente mund të transformohen lehtësisht me detaje kromi.
Më poshtë gjeni 15 dizajne për thonj transparentë, ideale kur dëshironi një fillim të ri, transmeton Telegrafi.
1. Freski limoni
Të ëmbla dhe të thjeshta, këto motive me limon duken sikur janë marrë drejtpërdrejt nga një treg i vogël përgjatë bregdetit të Amalfit.
Mund të vendosni një fetë limoni vetëm në thonjtë e mëdhenj ose ta përsëritni motivin në secilin thua.
2. Re të bardha
Re të buta dhe të bardha shtrihen mbi majat e këtyre thonjve në nuancë nude transparente.
As stuhitë e verës nuk mund t’ia zbehin hijeshinë këtij dizajni ëndërrimtar.
3. Pika vezulluese
Manikyrët me nga një pikë të vetme janë të pastër, të thjeshtë dhe shumë elegantë.
Pikat në ngjyrë të bardhë të zbehtë, të vendosura pranë bazës së secilit thua, pothuajse shkrihen me shtresën transparente.
4. Ilustrime botanike
Krijoni një kopsht të vogël në majat e gishtave me këtë dizajn lozonjar.
Baza transparente e drejton gjithë vëmendjen te ngjyrat e gjalla të luleve dhe te hollësitë e pikturuara me dorë.
5. Valëzime në stilin Pucci
Thonjtë transparentë nuk kanë pse të jenë neutralë. Mjafton të shikoni këtë dizajn të frymëzuar nga motivet karakteristike Pucci.
Ngjyrat pastel krijojnë një pamje të gjallë dhe lozonjare, por mund të zgjidhni edhe nuanca perëndimi, si e kuqja, koralja dhe e verdha.
6. Manikyr mikro-French
Majat French janë mënyra ideale për t’i dhënë më shumë elegancë një manikyri transparent, sidomos në thonj të shkurtër dhe natyralë.
Përdorni llak të kuq ose portokalli të ndezur për të vijëzuar hollë skajin e thoit. Për vija më të sakta, mund të përdorni shirita ose ngjitëse të posaçme për manikyrin French.
7. Natyralë, por jo krejt
Dizajnet hiperrealiste, të cilat imitojnë pamjen e thonjve natyralë, janë bërë gjithnjë e më të popullarizuara këtë verë.
Shembull është manikyri “Invisible French” i artistes editoriale Jin Soon Choi, por edhe ky version me një nuancë shumë të lehtë dhe pothuajse të padukshme.
8. Të zbukuruar me gurë
Frymëzohuni nga Kylie Jenner dhe zbukurojini thonjtë me lule të krijuara nga gurë shumëngjyrësh.
Baza e butë në ngjyrë nude lejon që nuanca natyrale e thonjve të mbetet e dukshme.
9. Zemra të padukshme
Një çantë lëkure me motive të stampuara është gjithmonë elegante. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për këta thonj të shkëlqyeshëm dhe transparentë.
Zemrat e ngritura lehtë mbi sipërfaqe janë aq të holla, sa mezi dallohen.
10. Fuqia e luleve
Këta thonj të shkurtër dhe të rrumbullakët janë zbukuruar me lule të vogla verore.
Dizajni mund të realizohet lehtësisht edhe në shtëpi, duke përdorur një mjet të posaçëm për krijimin e pikave.
11. Vija të bardha të valëzuara
Ky dizajn është aq i thjeshtë, sa thonjtë pothuajse mund të duken të pazbukuruar.
Dashamirët e minimalizmit do t’i vlerësojnë vijat e bardha të holla dhe të valëzuara, të realizuara me shumë kujdes.
12. Qershi prej qelqi
Ky është një tjetër shembull që dëshmon se thonjtë transparentë nuk kanë pse të kalojnë pa u vënë re.
Thonjtë në formë bajameje janë zbukuruar me qershi që duken sikur janë prej qelqi, të rrethuara me konture të bardha.
13. Yje deti
Motivet e plazhit, si guaskat, valët dhe yjet e detit, janë ndër tendencat më të mëdha të kësaj vere.
Në këtë dizajn, yje deti në ngjyrë portokalli të ndezur janë pikturuar mbi një bazë të pastër, nude dhe mat.
14. Ëmbëlsirat e natyrës
Në rast se fundjava juaj ideale verore përfshin një shëtitje në tregun e fermerëve dhe zgjedhjen e frutave të freskëta, këta thonj janë krijuar për ju.
Dizajni mund të realizohet lehtësisht edhe në shtëpi, sepse, ashtu si frutat e vërteta, një pjesë e hijeshisë së tij qëndron pikërisht te papërsosmëritë e vogla.
15. Luledielli
Thonjtë transparentë bëjnë që vëmendja të përqendrohet te hollësitë e vogla, si grimcat e polenit dhe petalet me hije të këtyre lulediellëve.
Ky kombinim bashkon në mënyrë të përkryer atmosferën e verës me hijeshinë e një pikture impresioniste. /Telegrafi/