Dhurata e ditëlindjes i ndryshoi jetën, burri fitoi gjysmë milioni dollarë në lotari
Një burrë nga Michigani mori një biletë lotarie si dhuratë nga motra e tij për ditëlindje dhe rezultoi të ishte një dhuratë me vlerë 500,000 dollarë.
Burri tha se ia detyron këtë fitim të papritur ditëlindjes së tij të 66-të.
“Motra ime më dha një biletë lotarie si dhuratë për ditëlindje", tha lojtari.
"Rrugës për në shtëpi, ndalova në dyqan, gërvishta barkodin dhe skanova biletën. Mora një mesazh për të paraqitur një kërkesë në zyrën e lotarisë, kështu që e gërvishta biletën kur arrita në shtëpi për të parë se çfarë kisha fituar. U shokova dhe u emocionova shumë kur pashë fitimin prej 500,000 dollarësh! E telefonova motrën time për t'i treguar lajmin dhe ajo ishte po aq e emocionuar sa unë", shtoi ai.
Fituesi tha se do t'i kursejë paratë për t'i përdorur gjatë pensionit.