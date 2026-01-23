Dhunuan policen brenda komisariatit, arrestohen dy vajza në Tiranë
Një efektive policie ka rënë pre e dhunës brenda ambienteve të komisariatit nga dy vajza. Sipas njoftimit të Policisë, 38-vjeçarja M. A. dhe 29-vjeçarja R. A. janë arrestuar pasi kanë dhunuar oficeren e Policisë brenda ambienteve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 në Tiranë.
Sipas Policisë, efektivja është dhunuar për shkak të detyrës, ndërsa vijojnë hetimet për dokumentimin e ngjarjes.
Njoftimi i Policisë
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 arrestuan shtetaset M. A., 38 vjeçe, dhe R. A., 29 vjeçe, pasi dyshohet se në hyrje të ambienteve të komisariatit kanë goditur një oficere policie për shkak të detyrës së saj”, njofton policia.
