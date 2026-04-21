Dhjetë vjet pas “përrallës”, vjen "ferri": Leicester përfundon në kategorinë e tretë
Koha fluturon. Vetëm pyeteni Leicester Cityn. Një dekadë më parë, ata arritën kulmin e suksesit, duke realizuar mrekullinë më të madhe të parë ndonjëherë në historinë e futbollit anglez, duke fituar titullin e Ligën Premier 2015/16.
Sonte, agonia ka mbaruar, pasi u konfirmua rënia e tyre në “ferrin” e League One (kategoria e tretë).
“U thashë lojtarëve se duhet të fillojmë të shpresojmë për pak fat nga diku. Por mua si trajner nuk më pëlqen t’i përdor këto terma”, pranoi Gary Rowett para ndeshjes kundër Hull City.
Vetëm një fitore do t’i mbante gjallë… por gjithçka u mbyll në mënyrën më dramatike. Pasi u rikthyen nga disavantazhi, goli i McBurnie në mes të pjesës së dytë vulosi rënien e tyre në Divizionin e Tretë, ndërsa stadiumi “King Power” e përjetoi momentin me lot në sy. Një divizion në të cilin kishin luajtur më parë vetëm gjatë sezonit 2008-09.
Sezoni që duhej të ishte festë, por u kthye në tragjedi
Ky sezon duhej të përfundonte me festime, duke kulmuar me rikthimin e tyre në ligën më të lartë dhe duke shënuar dhjetëvjetorin e fitimit të titullit të Ligës Premier.
Por, pavarësisht se kishin një nga buxhetet më të larta në Championship, gjithçka përfundoi në tragjedi – dhe pak kush e parashikonte.
Megjithatë, që nga fillimi i sezonit u bë e qartë se kjo skuadër e Leicesterit nuk ishte në gjendje të kthehej në Ligën Premier … deri në atë pikë sa Martí Cifuentes u shkarkua në fund të janarit me një rekord të dobët prej 10 fitoresh në 29 ndeshjet e para.
“Nuk ishte mënyra se si donim të përfundonte koha jonë këtu. Ne dhamë gjithçka nga vetja”, u ankua trajneri nga Sant Cugat del Vallès.
-6 pikë dhe apeli i pasuksesshëm
Në atë kohë, “Dhelprat” ishin në vendin e 15-të në sezonin aktual të Championship… gjashtë pikë mbi zonën e rënies. Të njëjtat gjashtë pikë iu zbritën disa javë më vonë për shkelje të rregulloreve të Fair Play Financiar midis sezoneve 2021-22 dhe 2023-24.
Klubi, sigurisht, apeloi që dënimi të rrëzohej… por apeli i tyre nuk pati sukses.
Që atëherë, Leicester ka arritur vetëm një fitore në 12 ndeshje dhe nëntë pikë nga 33 të mundshme… vetëm më keq se Sheffield Wednesday (4), i cili, i penguar nga një tjetër penalizim deri në 18 pikë për shpalljen e falimentimit, u bë skuadra më e parakohshme e parë ndonjëherë në Football League.
Një katastrofë që askush nuk e parashikoi
Duket e pamundur të shpjegohet një rënie e tillë e Leicesterit, i cili, pasi fitoi Ligën Premier me probabilitet 5,000 me 1, fitoi një FA Cup (2021), një tjetër Community Shield (2021) dhe arriti tri kualifikime për garat evropiane… duke arritur veçanërisht gjysmëfinalet e Ligës së Konferencës në vitin 2022.
Gjatë kësaj kohe, ata u përballën edhe me vdekjen e Vichai Srivaddhanaprabha, pronarit të klubit që nga viti 2010, i cili vdiq në një rrëzim helikopteri në vitin 2018, dhe krizën e COVID-19 që ndikoi rëndë te King Power, kompania me pakicë e mallrave pa taksa me seli në Bangkok, e cila ishte gjithashtu në pronësi të familjes Srivaddhanaprabha.
Atje filloi rënia e lirë e Leicesterit, duke i dhënë fund serisë së tyre 10-sezonale në Ligën Premier dhe duke konfirmuar rikthimin e tyre në Championship.
Një rënie që, ashtu si rënia e tyre aktuale në League One, ishte e paparashikueshme. Sidomos duke pasur parasysh se ata kishin skuadrën e 11-të më të vlefshme në ligë (490 milionë), me lojtarë në listën e pagave si Wesley Fofana, Castagne, Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall, Maddison, Ayoze dhe legjendari Vardy.
Rikthimi ishte vetëm një “mirazh”
Kthimi i tyre në Premier League, nën drejtimin e Enzo Marescas, rezultoi të ishte thjesht një mirazh dhe, pasi duruan një seri prej 11 ndeshjesh pa fitore, ata filluan shpejt të ktheheshin në Championship.
Objektivi, natyrisht, ishte të ktheheshin në ligën e parë… dhe sezoni përfundoi me një dështim që do të jetë e vështirë të harrohet.
Sidoqoftë, askush nuk mund t’ua heqë atyre dallimin si një nga vetëm pesë ekipet që kanë fituar Ligën Premier në shekullin e 21-të.
Megjithatë, është paradoksale që rivali i tyre kryesor atë sezon ishte Tottenham. Ndërsa “Dhelprat” tashmë e kanë nisur udhëtimin e tyre drejt League One, Totetenham po shkojnë drejt e në Championship. Të shohësh do të thotë të besosh. /Telegrafi/