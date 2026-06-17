Dhimbjet e shpeshta në këmbë mund të jenë shenjë e kësaj sëmundjeje, reagoni në kohë
Ngërçet në këmbë janë një dukuri e zakonshme dhe më shpesh ndodhin pas sforcimeve fizike, qëndrimit të zgjatur në këmbë ose mungesës së disa mineraleve në trup. Megjithatë, kur ato shfaqen shpesh, veçanërisht gjatë natës dhe pa një arsye të qartë, ato mund të tregojnë edhe probleme të caktuara shëndetësore.
Një shkak i mundshëm i ngërçeve të tilla është neuropatia diabetike, ose dëmtimi i nervit periferik që ndodh si rezultat i niveleve të larta të sheqerit në gjak për një kohë të gjatë.
Tek njerëzit me diabet të tipit 1 ose 2, nivelet e pakontrolluara të glukozës mund të dëmtojnë përfundimisht nervat dhe enët e gjakut që i ushqejnë ato. Kur nervat përgjegjës për kontrollin e muskujve nuk funksionojnë siç duhet, mund të ndodhin tkurrje të papritura dhe të dhimbshme të muskujve, të cilat ndihen më shpesh në këmbë.
Spazma të tilla ndodhin kryesisht natën, dhe përveçse shkaktojnë dhimbje, ato mund të dëmtojnë cilësinë e gjumit dhe ta bëjnë të vështirë funksionimin e përditshëm.
Dhimbjet e shpeshta dhe të pazakonta ndonjëherë mund të jenë një nga shenjat e para që nivelet e sheqerit në gjak nuk janë nën kontroll. Tek disa njerëz, kjo simptomë mund të tregojë praninë e diabetit të padiagnostikuar më parë.
Prandaj, ngërçet e përsëritura nuk duhen injoruar, veçanërisht nëse ndodhin pa ndonjë arsye të dukshme ose shoqërohen me simptoma të tjera si ndjesi shpimi gjilpërash, djegie ose ulje e ndjesisë në këmbë dhe këmbë.
Nëse vini re se ngërçet ndodhin gjithnjë e më shpesh, është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje ndryshimeve në trup dhe të kërkoni këshillën e një mjeku. Zbulimi në kohë i shkakut dhe trajtimi i duhur mund të ndihmojnë në ngadalësimin e dëmtimit të nervave dhe ruajtjen e cilësisë së jetës.