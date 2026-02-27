Deputeti bullgar: Me këtë ritëm negociatat e Maqedonisë me BE-në mund të zgjasin 120 vjet
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, Thomas Waitz, dje shprehu shpresën se autoritetet në Shkup nuk do ta humbasin mundësinë për të bërë përparim në negociatat e pranimit në BE.
Waitz paraqiti një përmbledhje të propozimit të tij për raportin e ri vjetor të PE-së për Republikën e Maqedonisë, përmbajtja e të cilit ka filluar të diskutohet në komisionin parlamentar për punët e jashtme.
Waitz: Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë pasi procesi i anëtarësimit është bllokuar
Eurodeputetët bullgarë gjithashtu iu bashkuan debatit. Stanislav Stojanov i partisë "Prerodba" theksoi se populli i Maqedonisë ka pritur mjaftueshëm gjatë, por elita politike nuk duket e lodhur dhe refuzon të përmbushë angazhimet e ndërmarra.
"Me këtë ritëm, e them me keqardhje, procesi i negociatave mund të zgjasë jo 20, por 120 vjet", tha Stojanov.
Sipas tij, detyrimet kryesore që lidhen me ndryshimet në kushtetutë mbeten të paplotësuara, mungon vullneti politik për të zbatuar Marrëveshjen e Fqinjësisë së Mirë me Bullgarinë./Telegrafi/